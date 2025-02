Bloober Team e KONAMI insieme per un altro gioco dopo il successo di Silent Hill 2

Bloober Team e KONAMI annunciano una nuova collaborazione dopo il successo del remake di Silent Hill 2 (acquistabile su Amazon). Le due aziende hanno firmato un accordo per sviluppare un nuovo gioco basato su una proprietà intellettuale di KONAMI, confermando la partnership iniziata nel 2021.

La notizia arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dal remake di Silent Hill 2, uno dei più attesi giochi horror psicologici, che ha ottenuto un punteggio di 86/100 su Metacritic e numerosi riconoscimenti. Questo successo ha gettato le basi per un nuovo progetto congiunto tra lo studio polacco specializzato in horror e il colosso giapponese dei videogiochi.

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha commentato: "La nostra collaborazione con KONAMI è stata incredibilmente fruttuosa e il successo di SILENT HILL 2 parla da sé. Condividendo conoscenze ed esperienze, siamo stati in grado di creare insieme una produzione di alta qualità".

Sebbene i dettagli del nuovo progetto rimangano ancora misteriosi, è stato confermato che il gioco sarà basato su una proprietà intellettuale di KONAMI, che manterrà il ruolo di publisher e detentore dei diritti (potrebbe essere un altro Silent Hill, magari un altro remake).

La scelta di Bloober Team da parte di KONAMI non è casuale. Lo studio polacco si è guadagnato una solida reputazione nel campo dei giochi horror. Questa expertise si è rivelata fondamentale per riportare in vita una delle serie più iconiche del genere, Silent Hill.

Il remake di Silent Hill 2 ha dimostrato la capacità di Bloober Team di catturare l'essenza dell'originale, introducendo al contempo innovazioni cruciali. Il gioco è stato accolto positivamente sia dalla critica che dai giocatori, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come il Game of the Year 2024 da IGN Japan e il Best Horror Game of the Year dagli IGN Community Awards.

L'accordo per questo nuovo progetto si allinea con il piano strategico di Bloober Team di espandere la propria divisione di sviluppo interna all'interno di un framework first-party. Questa mossa potrebbe indicare un'ambizione dello studio di consolidare la propria posizione nel mercato dei giochi horror di alto profilo insieme a Capcom.

Il remake di Silent Hill 2 ha dimostrato la capacità di Bloober Team di catturare l'essenza dell'originale

Per KONAMI, la collaborazione rappresenta un'opportunità di sfruttare le proprie proprietà intellettuali affidandole a uno studio specializzato, in grado di portare una visione fresca e contemporanea a franchise storici.

Sebbene i dettagli specifici del nuovo progetto non siano stati rivelati, l'annuncio ha già generato notevole interesse nella community.

Babieno ha aggiunto: "Non possiamo rivelare troppi dettagli in questo momento, ma siamo fiduciosi che i fan saranno entusiasti della nostra collaborazione quanto lo siamo noi. Non vediamo l'ora di condividere qualcosa di veramente speciale con i giocatori quando sarà il momento giusto".