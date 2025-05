Cyberpunk 2077: Switch 2 vs Steam Deck a confronto

Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon) ha fatto storia tanto per le sue ambizioni quanto per il suo travagliato lancio, ma rappresenta un banco di prova cruciale per la nuova console Nintendo, mettendola in competizione diretta con altre piattaforme portatili come Steam Deck. Un recente confronto pubblicato dal canale YouTube "Cycu1" (e che trovate qui) ha acceso i riflettori sulle prestazioni del gioco sulle due piattaforme, evidenziando potenzialità inaspettate per l'hardware Nintendo.

Il confronto, sebbene realizzato in modo non del tutto diretto, offre uno sguardo interessante su come il titolo si comporti sui due dispositivi. Lo youtuber ha infatti utilizzato una registrazione esistente della versione Nintendo Switch 2, confrontandola con una sessione di gioco appositamente realizzata su Steam Deck, cercando di replicare le stesse sequenze per un paragone quanto più accurato possibile. Pur con questi limiti metodologici, i risultati appaiono sorprendentemente favorevoli alla console Nintendo.

Le immagini mostrano come Cyberpunk 2077 su Switch 2 mantenga una fluidità apprezzabile e dettagli visivi che in alcuni casi sembrano addirittura superare quelli della versione Steam Deck. Una prestazione che pochi avrebbero immaginato possibile, considerando che il titolo non era mai stato portato sulla precedente generazione di hardware Nintendo a causa delle sue elevate richieste tecniche.

Va sottolineato che gran parte del video si concentra sulle impostazioni grafiche scelte per far girare il gioco su Steam Deck. La configurazione utilizzata potrebbe non rappresentare la soluzione ottimale per sfruttare al massimo le capacità del dispositivo Valve, introducendo così una variabile significativa nel confronto. Gli appassionati più esperti sanno bene quanto le impostazioni possano influire drasticamente sulle prestazioni di un titolo così esigente.

La versione Switch 2, d'altra parte, si presenta come un pacchetto preconfigurato dagli sviluppatori, ottimizzato specificamente per l'hardware della console. Questo approccio "chiuso" garantisce un'esperienza più uniforme e prevedibile, ma limita anche la possibilità di personalizzazione che caratterizza invece l'ecosistema PC di Steam Deck.

Gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno affrontato una sfida non indifferente per portare un gioco di tale complessità su Switch 2. In una recente intervista, il team ha rivelato i numerosi ostacoli tecnici superati e le soluzioni adottate per mantenere l'identità visiva e narrativa del titolo anche su hardware meno potente rispetto a PC e console di ultima generazione.

Il confronto tra le versioni evidenzia anche come il mercato delle console portatili stia evolvendo rapidamente, con dispositivi sempre più potenti che sfidano i confini tra gaming mobile e domestico. In questo scenario competitivo, Nintendo sembra aver fatto un significativo passo avanti rispetto al passato, posizionando Switch 2 come un concorrente credibile anche per titoli tradizionalmente considerati troppo esigenti per il suo hardware.