Bloodborne: avvistata una versione PS5 sul PS Store?

Bloodborne è senza dubbio una delle produzioni di From Software più amate dai fan del genere souls-like. Nonostante anche Sekiro: Shadows Die Twice sia riuscito a ritagliarsi una notevole fetta di appassionati, l’esclusiva per PS4 si mostra molto più vicina agli standard della serie di Dark Souls, senza peccando di dinamiche e meccaniche uniche. L’apprezzamento di Bloodborne è stato così elevato che tutt’oggi moltissimi utenti chiedono a gran voce un porting per PC, giunto in parte grazie a PlayStation Now, ma pare che l’opera sia in arrivo su un’altra piattaforma.

Nelle ultime ore molti utenti stanno segnalando la presenza di una versione nativa per PS5 di Bloodborne sul PlayStation Store. Sebbene molti credano che sia un presunto errore di comunicazione da parte di Sony PlayStation, che avrebbe intenzione di annunciarne il rilascio sulla nuova console, altri sono decisamente più realisti: con ogni probabilità si tratterebbe infatti di un bug del server dello store digitale, che già da mesi elenca giochi PS4 come se fossero invece per PS5.

Si tratta di un bug verificatosi più volte in passato e che, con quasi totale certezza, non preannuncia l’arrivo di Bloodborne su PS5. Non avendo informazioni ufficiali da parte di Sony PlayStation o From Software, infatti, per ora non possiamo che darci alle speculazioni, continuando a sperare in un futuro arrivo del titolo su PS5 e, magari, anche su PC e Xbox Series X. Crediamo però che il grande seguito che l’esclusiva PS4 ha ottenuto non passerà certamente inosservato, e che From Software e Sony PlayStation staranno sicuramente progettando un suo glorioso ritorno.

Già in passato abbiamo visto porting o versioni remastered di importanti giochi From Software come Dark Souls Remastered o il recentissimo Demon’s Souls che, non a caso, è proprio un’esclusiva PlayStation 5. Insomma, mentre gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati su Elden Ring tanti altri stanno invece cercando qualsiasi forma di indizio riguardo possibili porting o esclusive console da parte di From Software. Infatti proprio ieri parlavamo qui del presunto arrivo di un’esclusiva Xbox Series X realizzata proprio da From Software e Xbox Game Studios.