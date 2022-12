Mentre ci stiamo lasciando alle spalle il 2022 ci sono ancora una manciata di annunci alquanto importanti che le varie compagnie e software house stanno facendo. Ai TGA abbiamo fatto scorpacciata di nuovi giochi in uscita dal 2023 in poi, ma a quanto pare c’è chi ha ancora qualcosa da comunicare e ha deciso di farlo in un modo speciale e stimolante. Parliamo di Bluepoint Games, autori di molteplici acclamati remake, con il team che sembra avere qualcosa da dire prima che finisca l’anno.

Il team statunitense, che è stato recentemente acquistato da Sony, ha voluto fare degli speciali auguri di buone feste ai giocatori pubblicando su Twitter un post molto tradizionale, almeno a una prima occhiata. All’interno del post, oltre ad augurare delle buone festività natalizie, il team ha pubblicato un’immagine che rappresenta quattro regali; tre di essi già spacchettati e uno completamente avvolto nel mistero ancora tutto impacchettato.

I tre regali già aperti rappresentano i tre titoli principali a cui i ragazzi di Bluepoint hanno lavorato nel corso degli ultimi anni. Possiamo chiaramente vedere la spada brandita da Wander in Shadow of the Colossus e uno degli scudi di Demon’s Souls, entrambi remake sviluppati dal team. Nel terzo regalo, invece, troviamo la Leviatano, ascia brandita da Kratos in God of War Ragnarok, gioco su cui lo studio ha dato una mano durante lo sviluppo.

Il quarto ed ultimo pacchetto rimane celato, quasi a indicarci che li dentro si trovi il prossimo gioco di Bluepoint Games e che potrebbe essere annunciato molto presto. D’altronde, i regali in questo periodo si aprono a Natale, ma è possibile che il team voglia farci un regalo anticipato; per questo conviene tenere gli occhi ben aperti, il 2022 potrebbe avere ancora qualche ultima sorpresa.

