Borderlands 3, l’espansione Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot si mostra in un lungo video gameplay

Il prossimo 19 dicembre sbarcherò finalmente sull’apprezzato Borderlands 3 Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, la prima ed attesissima espansione del titolo di Gearbox Software. Moxxi’s Heist sarà ovviamente incluso nel Season Pass dell’opera e rappresenterà un’avventura pensata per i giocatori che hanno raggiunto il livello 13 e sbloccato Sanctuary 3.

Potete immergervi anzitempo in questa peculiare avventura grazie ad un lungo ed esauriente video gameplay dell’espansione recentemente rilasciato dalla celebre software house. Potete trovarlo comodamente qui sotto.

Questa nuova avventura ci porterà a visitare il The Handsome Jackpot, costruita dal celeberrimo Handsome Jack diversi anni prima. La struttura è infatti ora evidentemente in rovina ed è ricolma di pericoli, ma anche di tante nuove ricompense, come equipaggiamenti ed armi leggendarie. Non mancheranno ovviamente neanche tutta una serie di nuove quest, nemici e boss.

Se quanto visto vi ha particolarmente convinto vi ricordiamo che anche l’esperienza base di Borderlands 3 è di elevata qualità. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Bordelands 3 è sicuramente un prodotto con una solidità evidente. Il gameplay, il look e la narrativa tipica del brand contribuiscono a creare un capitolo un po’ conservativo ma comunque di grande impatto. I contenuti, vari e ricchi, sapranno intrattenere per moltissime ore gli appassionati del genere e in particolare del gioco. Gearbox poteva forse lavorare meglio sulla qualità dell’esplorazione e pensare a qualcosa di veramente forte per quanto concerne l’endgame. Nel complesso, però, il gioco è assolutamente promosso.”

Che ne pensate di questa notizia e di quanto mostrato durante questo video gameplay? Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot per ora vi convince o volete aspettare di saperne di più prima di farvi conquistare completamente? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!