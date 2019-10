Borderlands 3 ha perso il 93% delle visualizzazioni Twitch in due settimane

Borderlands 3 sta avendo successo, ma le visualizzazioni su Twitch, indicatore sempre più importante per i giochi, sono in calo. Ecco i dettagli.

Ora che Borderlands 3 è disponibile da un paio di settimane, possiamo cominciare a farci un’idea del suo “stato di salute”. Il gioco ha potuto gioire grazie a un lancio notevole, con un picco massimo di giocatori su PC doppio rispetto a Borderlands 2 e un totale di 5 milioni di copie vendute nei primi cinque giorni su tutte le piattaforme. L’entusiasmo verso il titolo non è poco, ma non in ogni settore il titolo sta avendo successo. Su Twitch, infatti, Borderlands 3 ha visto un calo del 93% nelle visualizzazioni.

Basandoci sui dati raccolti da GitHyp, Borderlands 3 è divenuto il gioco più visualizzato il giorno della sua uscita, senza grandi sorprese, toccando quota 205.000 spettatori contemporanei. Dopo due settimane, però, il numero medio di spettatori ogni ora è di 8.600. Non abbiamo, purtroppo, un’idea precisa del numero di giocatori PC di Borderlands 3 ancora attivi, quindi non possiamo sapere se ad essere calato è solo l’interesse degli spettatori o anche quello dei giocatori. GitHyp segnala che il picco massimo dei giocatori su Epic Games Store si assesti tra i 150-200 mila, ma si tratta unicamente di un rumor non basato su dati precisi.

Vi ricordiamo infatti che Borderlands 3 è attualmente disponibile solo su Epic Games Store, per quanto riguarda la versione PC: arriverà su Steam solo nell’aprile 2020. Il gioco continuerà a rimanere attuale grazie a una serie di espansioni, quindi è possibile che le visualizzazioni Twitch migliorino in concomitanza dei nuovi DLC.

Diteci, voi state ancora giocando con Borderlands 3, oppure siete già passati ad altro?