I contenuti in esclusiva di COD su PlayStation? Per Spencer erano "viscidi"

Come ben sapete, Microsoft ha acquisito Activision Blizzard King per una cifra record di 69 miliardi di dollari, assumendo il controllo sui noti franchise del settore videoludico, tra cui il celebre Call of Duty. Questa mossa segna la fine degli accordi di esclusività tra PlayStation e Activision, che dal 2015 includevano diritti di marketing e la distribuzione anticipata di contenuti aggiuntivi per la famosa saga sparatutto.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha criticato le precedenti strategie di esclusività adottate da Sony, descrivendole come "viscide". Durante un'intervista con IGN USA, Spencer ha espresso il desiderio di fornire ai giocatori più libertà di scelta, evitando pratiche esclusive che limitino le modalità di gioco. Ha sottolineato l'importanza di consentire a tutti gli utenti di accedere ai giochi equamente e contemporaneamente.

Durante l'Xbox Games Showcase, Spencer ha ricordato che sono passati dieci anni dall'ultima apparizione di Call of Duty a questo evento e ancora più tempo da quando i contenuti del gioco erano disponibili simultaneamente per tutti i giocatori. Ha annunciato che in futuro, iniziando con Black Ops 6, tutte le beta, le espansioni stagionali e gli aggiornamenti saranno rilasciati contemporaneamente per tutti gli utenti, eliminando così le esclusività temporali che hanno caratterizzato le edizioni precedenti del gioco.

Con questa nuova strategia, Microsoft mira a democratizzare l'accesso ai suoi giochi, offrendo un'esperità equa e condivisa, in linea con la visione di Spencer di un mondo videoludico più inclusivo e meno divisivo.