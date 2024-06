Call of Duty: Black Ops 6, dove preordinarlo al miglior prezzo?

In occasione dell'evento Xbox Games Showcase 2024, Microsoft e Activision hanno finalmente mostrato in modo estensivo il tanto atteso Call of Duty: Black Ops 6. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e 5, Microsoft Xbox Series X|S e Windows PC a partire dal 25 ottobre 2024. Ebbene, se non vedete l'ora giocarci siete nel posto giusto, dato che di seguito troverete un elenco di store in cui preordinarlo al miglior prezzo!

Call of Duty: Black Ops 6: cos'è e di cosa parla?

Call of Duty: Black Ops 6, sviluppato da Treyarch e Raven, è il nuovo sparatutto della serie, questa volta ambientato nei primi anni '90. Questo periodo di transizione e disordini politici globali, caratterizzato dalla fine della Guerra Fredda e dall'ascesa degli Stati Uniti come unica superpotenza, fornisce uno sfondo perfetto per una trama coinvolgente.

Call of Duty: Black Ops 6: caratteristiche del gioco

Campagna singleplayer: La campagna di Black Ops 6 promette un gameplay variegato e dinamico, con ambientazioni di ogni tipo che trasporteranno i giocatori attraverso scene ricche d'azione cinematografica, rapine e spionaggio del più alto livello. In poche parole, impossibile essere più Black Ops di così.

Esperienza multigiocatore: Black Ops 6 offre un'inimitabile esperienza multigiocatore, con 16 nuove mappe disponibili al lancio, di cui 12 mappe base 6v6 e 4 mappe Strike per partite 2v2 e 6v6. Questo garantisce una vasta gamma di scenari e modalità di gioco per ogni tipo di giocatore.

Modalità Zombi: Non poteva mancare il ritorno della celebre modalità Zombi, con due nuove mappe inedite a round. I giocatori dovranno nuovamente farsi strada tra orde di non morti, con la promessa di ulteriori mappe e contenuti post-lancio che arricchiranno ulteriormente l'esperienza di gioco.

Call of Duty: Black Ops 6: quando esce e per quali piattaforme?

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2024 per PlayStation 4 e 5, Microsoft Xbox Series X|S e Windows PC. Inoltre, il titolo sarà disponibile dal Day One sul servizio Xbox Game Pass; a tal proposito, se siete interessati ad abbonarvi al servizio per poterci giocare spendendo il meno possibile vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Call of Duty: Black Ops 6: chi dovrebbe acquistarlo?

Call of Duty: Black Ops 6 è il gioco ideale per chiunque sia un appassionato del franchise di Call of Duty e desideri vivere un'esperienza di gioco immersiva e ricca di adrenalina. Questo titolo si rivolge particolarmente a coloro che sono attratti da narrazioni complesse ambientate in contesti storici realistici, come i primi anni '90, un periodo cruciale segnato dalla fine della Guerra Fredda. Infine, non serve nemmeno dirlo, è perfetto per tutti gli amanti degli sparatutto che desiderano immergersi in partite online e scalare i ranghi.

Call of Duty: Black Ops 6, dove preordinarlo al miglior prezzo?

PS5

Amazon - Standard Edition | 79,99€

Gamestop - Standard Edition | 80,98€

PS4

Amazon - Standard Edition | 79,99€

Gamestop - Standard Edition | 80,98€

Xbox Series X|S