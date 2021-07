Call of Duty e cheater, il machine learning in un nuovo preoccupante software

Sembra che i giocatori di Cal of Duty dovranno stare attenti ancora una volta ai propri avversari. Sembra infatti che dietro l’angolo ci sia un nuovo software in grado di bypassare qualsiasi sicurezza hardware e di permettere ai cheater di dilagare su ogni piattaforma. Sembra quindi che neanche i giocatori su console possano dormire sogni tranquilli durante le loro partite online. Il tutto è stato portato a galla, grazie ad un noto team di persone che lavora nel campo e che ha scoperto questo nuovo cheat che sembra lavorare anche grazie ad un algoritmo di machine learning che sarebbe in grado di evadere qualsiasi tipo di sicurezza e quindi permettere ai giocatori di inserire con facilità cheat all’interno delle loro partite. Il tutto senza differenza alcuna di piattaforma.

All’interno del tweet che vi riportiamo per completezza anche in questa notizia è infatti possibile notare anche un video promozionale con il quale il tutto viene pubblicizzato come l’ultima scoperta di grido nel mondo di Call of Duty. Non solo nel multiplayer classico ma anche in Warzone. Il capitolo battle royale, ormai diventato uno die titoli di punta di Activision è infatti soggetto a tantissime critiche da parte dei giocatori per la situazione relativa ai cheater nelle partite.

Non solo giocatori della domenica, ma anche tantissime pro-player si sono schierati contro la società cercando di incoraggiarla a fare ancora di più per risolvere questo problema. Potrà sembrare una cosa banale, ma a ormai la situazione è davvero a livelli poco gestibile e non c’è partita nella quale non si incontri qualcuno “che si crede più furbo” che fa uso di cheat o altre tipologie di software.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 5, 2021

Gli sviluppatori di Call of Duty Warzone si sono già espressi più volte sulla situazione, facendo capire che si sta già cercando una soluzione definitiva al problema. Sperando che le cose possano migliroare, ricordate di segnalare sempre comportamenti di questo tipo appena ne vedete qualcuno.