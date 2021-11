Call of Duty ha stancato! Molti non hanno acquistato Vanguard per giocare ad altro

Che il lancio del nuovo Call of Duty Vanguard sia stato particolarmente sotto tono ce ne siamo accorti. Non solo i fan dell’acclamata saga FPS, ma anche lo stesso team di sviluppo ha ammesso che il nuovo Call of Duty è uscito in uno stato non del tutto soddisfacente. Per provare a capire da dove proviene questo disinteressamento per il nuovo COD, la redazione di GameIndustry ha stilato un questionario che ha svelato parecchi riscontri interessanti.

Da questa iniziativa sono emersi quelli che possiamo definire come i motivi principali che hanno portato una grossa fetta di appassionati ad abbandonare la saga di Call of Duty. Il 55 dei giocatori, infatti, ha dichiarato di non aver acquistato Call of Duty Vanguard perchè troppo impegnato a giocare ad altro. Il questionario non specifica quali sono i giochi scelti da questo nutrito gruppo di giocatori.

Il 34%, invece, ha dichiarato di aver giocato troppi titoli della saga di Call of Duty, implicando una stanchezza nel dover tornare anche quest’anno su un altro capitolo. C’è poi un 14% di appassionati che si dice molto soddisfatto di continuare a giocare a Call of Duty Warzone. Questi giocatori, probabilmente, hanno scoperto proprio con Warzone di preferire un’esperienza free-to-play piuttosto che acquistare ogni anno un nuovo titolo.

Interesting read by @GIBiz. They did a survey asking people "Why didn't you buy Call of Duty this year?" – 55% said they were busy playing other games.

– 14% were satisfied with F2P Warzone.

– 6% chose not to support Activision's business practices.https://t.co/123S4wdEF0 pic.twitter.com/gXKGejZ7Cu — Okami Games (@Okami13_) November 29, 2021

Infine, c’è un 6% di giocatori che ha scelto di non supportare più Activision dopo il caso di molestie che è scoppiato di recente. Insomma, le motivazioni emerse da questo sondaggio sono molteplici, ma sembra che più della metà degli appassionati di COD abbia deciso di concentrarsi su altre esperienze piuttosto che acquistare il recente Vanguard. Tutto ciò potrebbe essere sintomo di un forte disinteressamento verso la saga, che comunque continua a macinare numeri grazie a Warzone.