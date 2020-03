Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: data di uscita e trailer rivelati

Diversi leak sul web lo avevano anticipato già da qualche tempo, e ora sembra che le voci siano state confermate: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è reale, ed uscirà prima di quanto ci aspettassimo. La scorsa settimana, su Instant Gaming era apparso il link d’acquisto di una chiave per Steam per un certo “Call of Duty 2020” di cui non si sapeva nulla, se non la presenza del caro Ghost di Modern Warfare 2 sulla copertina del gioco. Anche nei giorni passati abbiamo ricevuto delle piccole indicazioni dalla stessa Infinity Ward, sebbene non ne abbia confermato l’uscita e l’esistenza effettiva. Difatti, alcuni dataminer hanno scovato delle informazioni sulla remastered di Modern Warfare 2 all’interno dei file di gioco di Warzone.

Tali file confermavano l’esistenza di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: tuttavia, sembra che questa versione conterrà solo la modalità campagna, e il comparto multiplayer, molto probabilmente, sarà ampliato all’interno del multiplayer di Modern Warfare aggiungendo armi e mappe come già successo. Basti pensare, ad esempio, al remake dell’iconica Rust di Modern Warfare 2, o ancora all’aggiunta del mitra UMP45, tipico di Modern Warfare 2. A sorpresa, è spuntato fuori dal nulla anche un trailer, che mostra le immagini di gioco del vecchio Modern Warfare 2 in una veste grafica tutta nuova, molto probabilmente ricreato con lo stesso motore grafico di Modern Warfare. E non è tutto, dai file ritrovati è emerso anche che chi acquisterà la remastered riceverà all’interno di Modern Warfare la skin classica di Ghost di MW2 e due progetti arma esclusivi, uno per l’M4 e l’altro per la pistola M1911.

Ad annunciare la data di uscita della remastered, inoltre, è stato ancora una volta Instant Gaming: il sito ha eliminato il precedente link per acquistare “Call of Duty 2020”, che è stato sostituito con Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Sembra anche che, come riportava il precedente link, la versione remastered sarà acquistabile da Steam. Le sorprese non sono ancora finite qui. Il nuovo link di acquisto ne rivela anche la data di uscita, data proprio nella giornata odierna, lunedì 30 marzo.

Tutte le voci che giravano attorno al titolo, dunque, sono state messe a tacere. Call of Duty Modern Warfare 2 è davvero qui, abbiamo aspettato anni per ricevere una remastered di quello che probabilmente è il COD più amato di sempre; tuttavia, l’ipotetica mancanza del multiplayer potrebbe deludere molti fan. Voi cosa ne pensate? Acquisterete Call of Duty Modern Warfare 2?