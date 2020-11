Call of Duty Modern Warfare 3 remastered, annuncio in arrivo?

Sono passati ormai diversi mesi dal rilascio ufficiale della remastered di Call of Duty Modern Warfare 2. Nonostante è risultato essere solo un restyle grafico e privo di aggiunte, il titolo è stato rigiocato da un sacco di appassionati, i quali hanno potuto ripercorrere l’avventura che tanto li ha fatti innamorare. L’opera propone, in sintesi, una versione completamente rimasterizzata del gioco originale, con migliori texture, animazioni, illuminazione HDR e altro ancora. Unica nota dolente, la mancanza del multiplayer che tanto ha fatto infuriare i fan storici. Proprio in queste ore sembrerebbe che anche il suo seguito, Call of Duty Modern Warfare 3, possa ricevere anche lui una remastered.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered è tornata prepotentemente alla carica secondo diversi rumors. Il progetto nelle mani di Activision potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tali informazioni, in quanto si trattano solo di speculazioni, seppur abbastanza ufficiali. Qui di seguito potete leggere un tweet criptico dedicato postata dal profilo di ModernWarzone, pagina molto attiva sul social.

Rumors of Modern Warfare 3 campaign remastered being in development are starting to get reported. 👀 — ModernWarzone (@ModernWarzone) November 27, 2020

Attendiamo quindi notizie ufficiali a riguardo. Call of Duty Modern Warfare 3 è il capitolo rilasciato nel 2011 su PC, Xbox 360, PS3, Wii e Nintendo DS. La trama riprende dagli avvenimenti del precedente gioco il che porterebbe queste voci ad avere molto più senso. Con l’arrivo di Black Ops Cold War gli sviluppatori avrebbero carta bianca per lo sviluppo, riportando in auge quel capitolo che tanto è piaciuto agli appassionati del franchise, occasione succosa anche per coloro che non si sono mai potuti avvicinare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe giocare ad una remastered di Call of Dury Modern Warfare 3? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali novità e soprattutto ufficialità a riguardo.