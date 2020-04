Call of Duty Modern Warfare: armi, skin e salta livello nei nuovi bundle, ecco i dettagli

Nuovi contenuti sono appena sbarcati su Call of Duty Modern Warfare. I giocatori del titolo di Infinity Ward che sono alla ricerca di novità e nuovi modi per scontrarsi con i loro avversari, ora potranno finalmente farlo grazie all’aggiunta di speciali bonus. Ci riferiamo ad alcuni pacchetti appena arrivati: il Twin Dragons e il Cleanup Crew Bundle.

I due pacchetti in questione contengono nuove armi, emblemi e sticker, e rappresentano una soluzione molto adatta soprattutto per chi cerca di differenziarsi dagli altri giocatori presenti sullo sparatutto di Activision. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio tutti i contenuti presenti al loro interno.

Il pacchetto chiamato Twin Dragon contiene due leggendarie armi dorate: una pistola e un meraviglioso fucile d’assalto. Questo Bundle è consigliato per chi cerca maggiore potenza di fuoco, infatti le armi in questione sono abbastanza potenti, e includono inoltre un emblema e uno sticker a tema unici.

Il Cleanup Crew Bundle, invece, ha un approccio differente dal precedente pacchetto: contiene più oggetti per i giocatori a parità ovviamente di un costo maggiore. Al suo interno possiamo trovare alcune skin, un’intero salto di livello e tanti altri svariati contenuti. Inoltre, il bundle include anche un fucile da cecchino e una pistola. Quest’ultimo costerà circa 2000 CP mentre il Twin Dragon Bundle 1300 CP.

Call of Duty Modern Warfare offre ai giocatori molti contenuti gratuiti e a pagamento. Questo flusso costante di novità è legato ai numerosi aggiornamenti e alla cura che Infinity Ward dedica al suo titolo sparatutto. Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente il gioco ha visto il ritorno della modalità Dropzone, già presente in Call of Duty Modern Warfare 3. Chi non la conosce potrà approfittarne per provarla nel corso di questa settimana.