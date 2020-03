Call of Duty Modern Warfare domina in UK, neanche il coronavirus lo ferma

Dopo il clamoroso successo ottenuto all’esordio da Animal Crossing New Horizons, Call of Duty Modern Warfare torna ad occupare la prima posizione delle classifiche UK. I dati sono stati diffusi da GFK: solo durante la scorsa settimana nel Regno Unito sono stati venduti 340.000 giochi in versione fisica, facendo registrare un calo del 28% rispetto alla settimana precedente, molto probabilmente dovuto alle recenti restrizioni causa coronavirus.

Nonostante questo dato in lieve flessione, si tratta comunque di risultati molto positivi se consideriamo la seconda settimana di marzo. In effetti il dato è in salita del +124%.

Di seguito vi riportiamo le prime 10 posizioni della classifica UK:

Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Animal Crossing New Horizons DOOM Eternal Forza Horizon 4 Grand Theft Auto 5 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Crash Team Racing Nitro-Fueled Spyro Reignited Trilogy Red Dead Redemption 2

Come dicevamo poco fa, Call of Duty Modern Warfare ha scalzato Animal Crossing New Horizons piazzandosi in prima posizione con vendite in aumento del 78%. Al secondo posto troviamo FIFA 20 con vendite cresciute di circa il 53%, riguadagnando così la seconda posizione della scorsa settimana. Animal Crossing New Horizons scende così in terza posizione mantenendo comunque un altissimo numero di vendite, che va ad aggiungersi al record strepitoso raggiunto col lancio. Nelle ultime giornate è stato registrato un calo dell’81%, molto probabilmente dovuto alla difficoltà di Nintendo di rifornire i negozi a causa sempre dell’emergenza legata al coronavirus.

Anche DOOM Eternal cala di posizione, abbandonando il secondo posto del podio per piazzarsi in quarta posizione. Lo sparatutto frenetico di Id Software ha registrato un calo di vendite pari a circa il 76%, considerando la prima settimana post lancio. Per quanto riguarda le altre posizioni non abbiamo molte novità: Spyro Reignited Trilogy prima fuori classifica, si piazza ora in nona posizione mentre Forza Horizon ne guadagna tre, piazzandosi in quinta posizione.