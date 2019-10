Call of Duty Modern Warfare: un leak svela la lista delle modalità

Call of Duty Modern Warfare conterrà veramente molte modalità di gioco per il multigiocatore, almeno basandoci su quanto riportato da un leak.

Call of Duty Modern Warfare è il nuovo sparatutto di Activision e Infinity Ward. Questo nuovo capitolo della serie sembra molto promettente, sia nella modalità single player che in quella online. In ogni caso, la parte più rilevante per la maggior parte dei giocatori è proprio il multigiocatore. Le modalità svelate fino a questo momento sembrano molto interessanti.

Ora, inoltre, è stata svelata tramite un leak la presunta lista completa delle modalità di Call of Duty Modern Warfare. Eccola:

Team Deathmatch

DM FFA

Headquarters

Capture the Flag

SAB DD

Demolition

Payload

Juggernaut

Team Juggernaut

Snatch

Grind

Mugger

Survival

Rugby

Arena

Arms Race

Gun Game

Rush

Siege

Invasion

One in the Chamber

Onslaught

Search and Rescue

Incursion

Showdown

Kill Confirmed

Drop Zone

Fireteam

Infected

Groundwar

VIP

High Value Targets

Hostage

Blitz

Cyber Attack

Team Defender

Breach

Assault

MTMC

EXFIL

Battle Royale

Prima di tutto, va ripetuto che si tratta unicamente di un leak e non di informazioni ufficiali. Anche ammesso che la lista sia accurata, almeno in buon parte, pare un elenco molto lungo. Probabilmente si tratta delle modalità pianificate per i prossimi mesi e non saranno tutte disponibili fin da subito.

È anche possibile che molte vengano proposte in rotazione. Notiamo anche che è presente alla fine della lista la già chiacchierata modalità Battle Royale, un must per il genere, oramai. Per sapere quanto c’è di vero basterà aspettare l’arrivo del gioco e la pubblicazione della roadmap ufficiale. Nel frattempo diteci, voi cosa ne pensate di Call of Duty Modern Warfare?