Call of Duty Modern Warfare: mappe scomparse nel nulla, che succede?

Proprio a cavallo tra marzo e aprile, Infinity Ward completamente a sorpresa ha aggiornato il suo Call of Duty Modern Warfare introducendo tre distinte mappe per il multiplayer senza nessun comunicato ufficiale a riguardo. La prima, Killhouse, proveniente direttamente dall’originale Call of Duty 4: Modern Warfare rilasciato nel 2007, mentre le altre due sono Al-Raab Airbase e Drainage.

Ora, a distanza di una settimana il team avrebbe prontamente rimosso due di quelle due mappe aggiunte poco fa: Al-Raab Airbase e Drainage. Il problema è che non abbiamo idea del perché siano state aggiunte e successivamente perché siano state rimosse in quanto, anche in questo caso, Infinity Ward non ha comunicato nulla attraverso i propri canali ufficiali.

Rimane assolutamente plausibile che possano aggiornarci al più presto, ma la situazione ha certamente scatenato l’utenza che sta tutt’ora cercando ogni indizio possibile a riguardo. In attesa di eventuali aggiornamenti vi ricordiamo che il battle royale che ha già spento la sua prima candelina risulta ancora oggi essere amato da una buona fetta di utenza nonostante alcuni problemi tecnici di ogni tipo, strani come questa faccenda a volte.

In addition to Killhouse, the Drainage (Gunfight) and Al-Raab Airbase maps are also available in #ModernWarfare Private Matches. Read more: https://t.co/lVkbsr6UCG pic.twitter.com/bK7Cr6ShEV — Call of Duty Tracker (@CODTracker) March 31, 2021

Sembrerebbe quindi che il franchise di Call of Duty stia vivendo un periodo incerto sul fattore della comunicazione. Nonostante Modern Warfare non sia l’ultimo capitolo della serie, ancora oggi risulta essere pieno di appassionati, alcuni ritengono addirittura migliore questo multiplayer rispetto al più recente Black Ops Cold War, di conseguenza sarebbe un vero peccato eliminare aggiunte, per giunta senza avvisare prima con qualche post ufficiale. Di conseguenza, se siete appassionati, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire in nostra compagnia ogni informazione aggiuntive in merito a questa faccenda. Intanto fateci sapere se anche a voi ha convinto appieno Call of Duty Modern Warfare.