Call of Duty Modern Warfare: i dettagli della patch

Dopo mesi e mesi d’attesa, finalmente lo scorso 25 ottobre Infinity Ward ha pubblicato Call of Duty Modern Warfare, che rappresenta a tutti gli effetti il reboot dell’originale titolo uscito nel 2007, per le console di scorsa generazione. Il titolo ha registrato ottime vendite nelle sue prime settimane dal lancio, superando in quantità quelle dei suoi relativi predecessori, Black Ops 4 e World War II.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, la compagnia Infinity Ward ha pubblicato tutti i dettagli della nuova patch di aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare. La patch in questione, tra le novità principali, rimuove le versioni notturne delle mappe dalla modalità Hardcore, oltre che risolvere alcuni bug e crash ricorrenti all’interno del gioco.

Per tutti i dettagli della patch in questione vi rimandiamo al post sul portale Reddit, raggiungibile per chi fosse interessato a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e PC.

E voi, state ancora giocando al multiplayer online di Call of Duty Modern Warfare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!