Call of Duty Modern Warfare infrange record su record: ecco i risultati straordinari dello sparatutto

Call of Duty Modern Warfare infrange molteplici record in soli tre giorni dal lancio. Ecco tutti i dettagli sui risultati straordinari dello sparatutto.

Call of Duty Modern Warfare è ufficialmente un grandissimo successo. Il nuovo sparatutto di Activision, sviluppato da Infinity Ward, ha guadagnato più di 600 milioni di dollari nei primi tre giorni dalla sua uscita. In termini di copie vendute, questo capitolo ha venduto più di ogni altri COD nello stesso lasso di tempo durante questa generazione. Inoltre, è il gioco “premium” più venduto del 2019.

Se tutto questo non bastasse, si tratta del gioco più venduto al lancio in formato digitale nell’intera storia di Activision: oltre a dimostrare la qualità dell’opera, ciò sottolinea come il mercato odierno sia sempre votato al digitale. Per darvi un punto di riferimento, Call of Duty Modern Warfare, nei suoi primi tre giorni, ha guadagnato più del doppio di quanto fatto dal film Joker nel suo primo giorno.

Su PlayStation Network, Call of Duty Modern Warfare ha infranto il record di maggior numero di preorder digitali, oltre a essere diventato il gioco più venduto in tre giorni su PS4. Su PC, è il titolo che ha venduto di più al lancio nell’intera serie di COD.

Activision ci spiega anche che i 600 milioni di guadagno sono calcolati sulla base delle copie fisiche, digitali e sui ricavi del DLC Defenders. Bobby Kotick, Chief Executive Officer di Activision Blizzard, ha inoltre affermato che Call of Duty Modern Warfare ha un numero di giocatori e un numero di ore giocate superiori a qualsiasi altro capitolo della serie, basti sul periodo di lancio. Ci ricorda infine che tutto questo è solo l’inizio e che il cammino del gioco è molto lungo.

Call of Duty Modern Warfare è disponibile su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.