Call of Duty Modern Warfare: aggiunti i requisiti per RTX

NVIDIA e Activision svelano i requisiti per giocare a Call of Duty Modern Warfare in RTX: ecco tutti i dettagli in merito alla questione.

Call of Duty Modern Warfare è sempre più vicino e ben preso approderà su console e PC. Parlando proprio di quest’ultima versione, già conosciamo i requisiti di sistema minimi e raccomandati, ma ora sono stati svelati i requisiti per sfruttare la tecnologia RTX. Per iniziare, rivediamo quali sono i requisiti minimi e consigliati: Minimi (1080p e 30FPS) :

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650

CPU: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

RAM: 8 GB

HDD: 175 GB

OS: Win 7 SP1 64-bit

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660

CPU: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 175 GB

Vediamo invece ora i requisiti raccomandati per l'RTX che ci permetteranno di giocare in 1080p e 60 FPS: GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060

CPU: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 175 GB

OS:Win 10 64-bit Per il gioco competitivo (1080p 144 FPS), invece, i requisiti sono i seguenti: GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 2070 SUPER

CPU: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB

HDD: 175 GB

OS: Win 10 64-bit Infine, per quanto riguarda l’Ultra RTX per l’esperienza massima in 4K 60 FPS con ray tracing: GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

CPU: Intel i7-9700K o AMD Ryzen 2700X

RAM: 16 GB

HDD: 175 GB

OS: Win 10 64-bit Come già sapevamo, inoltre, Call of Duty Modern Warfare supporterà le tecnologie NVIDIA Adaptive Shading, disponibili per i giocatori in possesso di una Turing GTX o di schede grafiche RTX. In aggiunta, NVIDIA e Infinity Ward, sviluppatore del gioco, hanno rivelato che fin dal lancio saranno disponibili NVIDIA Ansel e NVIDIA Highlights: Ansel : durante la campagna single player è possibile premere Alt+F2 per catturare screenshot unici da angolazioni personalizzabili, applicando anche filtri e altre modifiche, e condividerli online in pochi click;

: durante la campagna single player è possibile premere Alt+F2 per catturare screenshot unici da angolazioni personalizzabili, applicando anche filtri e altre modifiche, e condividerli online in pochi click; Highlights: durante il multyplayer, Highlights cattura i migliori momenti della partita in automatico e li salva, così da poterli modificare esternamente e condividerli tramite YouTube, social media e altri siti. Viene infine confermato che 175 GB è lo spazio suggerito per fare posto anche ai contenuti post lancio e che il download iniziale sarà più piccolo. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre. Potete prenotare la vostra copia di Call of Duty Modern Warfare a questo indirizzo.