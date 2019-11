Call of Duty Modern Warfare e MediEvil in testa alla classifica delle vendite italiana

Call of Duty Modern Warfare guida la classifica delle vendite in italia, scalzando dal primo posto il titolo calcistico EA FIFA 20.

L’ultima settimana di ottobre ha visto parecchie e interessanti uscite videoludiche. L’egemonia di FIFA 20 in testa alla classifica italiana delle vendite si arresta dopo moltissime settimane. Sono proprio due nuove uscite a scalzare il titolo calcistico di EA Sports dal primo posto, Call of Duty Modern Warfare e MediEvil.

Il nuovo detentore del primato, Call of Duty Modern Warfare ha fatto segnare delle più che ottime vendite anche a livello globale e non solo nella nostra penisola, facendo riscontrare una nuova ondata di apprezzamenti per il titolo FPS sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision. Anche MediEvil ottiene un ottimo risultato di vendite in Italia, posizionandosi in seconda posizione.

La classifica italiana al 4 novembre si presenta quindi così:

Call of Duty Modern Warfare MediEvil FIFA 20 Ring Fit Adventure Grand Theft Auto V WWE 2K20 The Outer Worlds Farming Simulator 19 Minecraft PlayStation Edition

FIFA 20 rimane comunque sul podio mentre subito in quarta posizione troviamo Ring Fit Adventure che fa notare un ottimo successo del titolo Nintendo. Altre nuove uscite come WWE 2K20 e The Outer Worlds si piazzano rispettivamente in sesta e settima posizione, con il titolo sportivo di 2K che fa segnare delle buone vendite a discapito dei bug che hanno fatto discutere del gioco. In classifica troviamo anche GTA V al quinto posto, Farming Simulator 19 al nono e Minecraft PlayStation Edition a chiudere la top 10 italiana.

Le prossime settimane saranno altrettanto piene di uscite molto attese, per citare alcuni dei giochi in arrivo a breve ci saranno: Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat, e Pokémon Spada e Scudo. Vedremo quindi come cambierà nelle prossime settimane la classifica delle vendite italiana. Cosa pensate di quest’ultima top 10? fateci sapere la vostra con un commento nella sezione dedicata.