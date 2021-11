Call of Duty: nel 2023 tornerà Black Ops, ecco i primi indizi

Con l’arrivo sugli scaffali da ormai una manciata di giorni di Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della famosa saga FPS, già si sta cominciando a parlare del titolo in arrivo addirittura nel 2023. Secondo quanto riferito infatti sembra che tra due anni tornerà Black Ops, probabilmente una delle serie più amate dai fan del franchise. A rivelare il tutto pare essere stato un famoso leaker, il quale avrebbe svelato nel corso degli anni alcune informazioni relative alla campagna di Modern Warfare 2, dimostratosi decisamente attendibile nel corso dei mesi a venire.

Insomma, come di consueto vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute pinze, ma pare che il leaker in questione abbia le idee decisamente chiare. Il ragazzo, Ralphsvalve, avrebbe postato una immagine sul suo profilo Twitter che confermerebbe il tutto dando per scontato l’arrivo di un nuovo capitolo della serie Black Ops. Tornando indietro di non troppi mesi, anche l’insider Tom Henderson aveva confermato tali dichiarazioni aggiungendo che si sarebbe vista una ambientazione semi-futuristica, ma che non avrebbe aggiunto dinamiche da wall-running, particolarmente mal viste dai fan di vecchia data.

C’è da considerare che Call of Duty Vanguard, a distanza di pochi giorni dall’uscita, è riuscita ad infastidire gli appassionati del famoso franchise. Parliamo ovviamente di bug che non hanno perso tempo ed hanno cominciato ad infestare anche il titolo di Sledgehammer. C’è da considerare che, essendo appena uscito, sia all’ordine del giorno avere dei piccoli problemi post lancio tutti facilmente risolvibili attraverso patch, ma nonostante tutto sembra che la situazione non sia partita nel migliore dei modi.

Chiusa la piccola parentesi Vanguard e ritornando al protagonista della notizia, il gioco del 2023 dovrebbe essere sviluppato da Treyarch, che in precedenza ha lavorato ai quattro capitoli originali di Black Ops. Insomma, dovremmo aspettare ancora parecchio tempo per scoprire qualche dettaglio in più a riguardo, in attesa di quel momento vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di Game Division.