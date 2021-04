Call Of Duty Warzone | in arrivo una feature molto richiesta

Una delle feature più richieste dagli utenti PC di Call of Duty Warzone è sicuramente il supporto a NVIDIA DLSS. La funzionalità, sebbene sia presente su Call of Duty: Black Ops Cold War dal lancio, non è stata ancora implementata sul battle royale. Oggi sembrerebbe sia arrivata una piccola conferma ufficiale sull’arrivo del supporto al DLSS in Warzone, ora che un utente ha segnalato un particolare dettaglio che ne rivela addirittura la data di rilascio.

L’utente Twitter @LeonardoLeal ha mostrato su Twitter uno screenshot di una mail promozionale di NVIDIA, che ha come titolo “Overwatch con Reflex disponibile ora, Warzone con DLSS in arrivo il 22/4“. Sebbene solo il titolo della mail riveli che questa feature è in arrivo, possiamo considerarla come una mezza conferma. Senza dubbio potrebbe trattarsi di un clamoroso errore da parte del team marketing di NVIDIA, ma stentiamo a crederlo per un motivo molto specifico.

Infatti, il 22 aprile è anche la data di partenza della Stagione 3 di Warzone e Black Ops Cold War, dettaglio che avvalora l’ipotesi dell’arrivo del DLSS sul titolo. In riassuntiva, sembrerebbe che tra le novità dell’aggiornamento che porterà la terza stagione dei titoli ci sia anche l’attesissimo supporto a NVIDIA DLSS. Il suo arrivo non è certo una novità, dato che Activision ne aveva già parlato in precedenza, ma scoprire che la data di rilascio è così vicina farà sicuramente felici tutti i giocatori PC di Warzone.

@NVIDIAGeForce I received this week's GeForce newsletter from you guys with this "Warzone DLSS launch on 4/22" text in the subject, but I can't find any news about this on the website, just this text on the email. Is It real? #NVIDIAGeForce #dlss #Warzone pic.twitter.com/wVGrrf0yo2 — Leonardo Leal (@LeonardoLeal) April 17, 2021

Per chi non lo sapesse, il DLSS (Deep Learning Super Sampling) è una funzione di NVIDIA che aumenta le performance in-game utilizzando delle particolari tecnologie di rendering con l’intelligenza artificiale, rilasciata con le più recenti schede video. Ricordiamo anche che Raven Software aveva già rivelato alcune delle modifiche che sarebbero state apportate a Warzone con i prossimi aggiornamenti, tra cui anche una rivisitazione della skin di Roze “Near Dark”, ritenuta da molti come pay-to-win.