Call of Duty Warzone, secondo un leak sono in arrivo delle modalità a tempo limitato

Nonostante sia sbarcato sul mercato da veramente poco tempo Call of Duty Warzone ha già raggiunto dei risultati decisamente notevoli, come ad esempio ben oltre 30 milioni di giocatori, e, proprio per aiutare il titolo a mantenere questo momento di grazia, Activision sta attivamente pensando a sempre nuove modalità per gli utenti del battle royale.

Secondo quanto emerso da dei leak, infatti, sarebbero a breve in arrivo su Call of Duty Warzone delle modalità a tempo limitato, che promettono di dare nuova verve all’intrigante titolo. A rivelarlo sono, come sempre, gli oramai immancabili dataminer che scandagliano nel dettaglio qualsivoglia videogioco nella speranza di trovare sempre nuove informazioni.

A breve, secondo queste indiscrezioni, arriverebbe quindi sul battle royale di Activision una nuova modalità a tempo limitato conosciuta con il nome di HighAction che promette di gettare i giocatori in partite decisamente più ricche e veloci. Sempre secondo tale leak, infatti, tale modalità di gioco includerà più denaro, più casse del bottino leggendarie e, ancora, più serie di uccisioni.

Ovviamente, trattandosi di un’indiscrezione e non essendo quindi una notizia ufficiale rilasciata da Activision, vi invitiamo a prendere con le pinze tali informazioni e ad attendere comunicazioni ufficiali da parte del celebre publisher prima di darle come confermate. Considerando la natura di Call of Duty Warzone, comunque, tale indiscrezione sembra essere decisamente plausibile e non ci sorprenderebbe quindi più di tanto vedere le modalità a tempo limitato fare a breve il loro esordio all’interno dell’opera.

Che ne pensate di tale notizia, vi piacerebbe vedere nuove modalità introdotte all’interno del battle royale anche se solo a tempo limitato? Se foste voi a dover creare uno di questi eventi cosa fareste, che diavolerie tirereste fuori? Descriveteci le vostre idee direttamente nei commenti sotto questa notizia.