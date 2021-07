Call of Duty Warzone: una novità del prossimo aggiornamento crea polemica

Manca sempre meno al rilascio del prossimo aggiornamento di metà stagione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. In questi giorni di attesa, gli appassionati possono già conoscere alcuni primi dettagli inerenti ai contenuti che verranno aggiunti tra pochi giorni. A quanto pare, però, con questo prossimo update verrà aggiunta al popolare battle royale una Skin molto particolare che sta già facendo discutere la community di appassionati.

Il prossimo giovedì 15 luglio Activision rilascerà il tradizionale aggiornamento di metà stagione di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. L’update aggiungerà ai due giochi numerose novità, tra cui lo Special Ops Pro Pack che aggiunge una nuova skin completamente nera per l’operatore Portnova. Proprio quest’ultimo contenuto sta già creando diverse polemiche all’interno della community, spaventata al pensiero che la Skin possa essere una nuova Roze.

La famosa Skin Roze ha fatto discutere molto per parecchio tempo, soprattutto perchè il team di sviluppo ci ha messo dei mesi prima di bilanciare a modo la Skin, che i primi tempi era praticamente invisibile ai giocatori. Ora, anche la nuova Skin in arrivo sta facendo preoccupare i giocatori, con alcuni di essi che la stanno già rinominando come una Roze 2.0, facendo partire una polemica ancora prima che l’aggiornamento venga reso disponibile.

Some players obtained the skin early and have already shown that it isn’t as hard to spot in dark areas as Roze was originally, so there is still hope.

Via @ElvisCOD pic.twitter.com/Zq8O1c8296

— ModernWarzone (@ModernWarzone) July 12, 2021