Captain Tsubasa Rise of New Champions, emerse numerose caratteristiche del titolo

Dopo aver annunciato nei scorsi giorni, per la somma felicità di moltissimi appassionati, Captain Tsubasa Rise of New Champions, Bandai Namco ha saggiamente deciso di condividere tutta una serie di nuove informazioni sull’attesissimo titolo.

Le caratteristiche recentemente svelate provengono direttamente dalla pagina giapponese di Captain Tsubasa Rise of New Champions e contengono tutta una serie di nuove informazioni sul sistema di gioco e non solo.

Ecco l’elenco completo:

Sistema di gioco : viene utilizzato un sistema di azione in cui è possibile attaccare e difendere con tecniche straordinarie tramite semplici controlli. Ogni personaggio sarà dotato di azioni uniche, come la stamina e le skill, oltre ovviamente alle abilità speciali.

caratteristica di ogni personaggio, si consuma sprintando e attivando i vari attacchi speciali. Attraverso l'utilizzo della stamina i match si evolveranno in maniera completamente diversa.

attraverso il consumo di una data quantità di stamina è possibile effettuare mosse o attacchi speciali. In Captain Tsubasa Rise of New Champions sono presenti numerose mosse diverse, come tiri, dribbling e blocchi. Il corretto utilizzo di queste tecniche farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

un indicatore globale della squadra crescerà effettuando con successo azioni che aumentano il morale del team, come ad esempio dribblando un avversario o rubandogli la palla. Portare al massimo tale indicatore permetterà al giocatore di attivare la V-Zone, un periodo di tempo durante il quale i calciatori recupereranno la stamina e la loro velocità aumenterà. Se il capitano del team possiede poi una particolare abilità speciale particolare la V-Zone avrà inoltre anche ulteriori effetti.

ogni giocatore ha una mossa speciale che riproduce i tratti caratteristici di Captain Tsubasa; tali abilità influenzano la stamina e il morale dei vari personaggi e possono attivarsi in base a diverse condizioni, come ad esempio la posizione sul campo da gioco.

può essere effettuato sprintando o tramite particolari mosse. Continuando a saltare avversari riceveremo un buff chiamato Zone che ci renderà più facile far salire il morale della squadra e ci permetterà di calciare con più veemenza in porta.

non facendosi rubare il pallone si riempirà una particolare barra che ci permetterà di effettuare un tiro speciale. Certi personaggi dispongono di due barre, per un tiro ancor più potente.

da utilizzare in base allo stile dell'avversario, esistono alcune peculiari mosse che ci permettono di lasciare a terra l'avversario per un lungo periodo di tempo.

i portieri hanno una barra d'energia che si riduce in seguito ai diversi tiri; più la barra è bassa più sarà facile fare goal. Alcuni portieri dispongono di un Super Save che permette di bloccare un tiro al 100% a scapito della riduzione della V-Zone

permettono di bloccare il tiro o di diminuire la riduzione della barra d'energia del portiere, alcuni personaggi lo fanno automaticamente quando l'avversario tira se si trovano in mezzo tra il pallone e la porta.

certi tiri possono essere eseguiti in aria o in co-operazione tra più giocatori.

: certi tiri possono essere eseguiti in aria o in co-operazione tra più giocatori. Passaggi: alcuni personaggi possono effettuare passaggi lunghi, mentre altri possono attivare un tiro speciale prima di ricevere il passaggio. Dei passaggi cooperativi speciali, che potranno essere attivati solo con determinati calciatori, permetteranno inoltre di sorprendere numerosi avversari.