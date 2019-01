Catherine Classic è disponibile da oggi su Steam

È da oggi disponibile Catherine Classic su PC, via Steam. Il gioco è stato annunciato e subito rilasciato, ma la sorpresa non è troppa. SEGA ha più volte suggerito l’arrivo del gioco e, recentemente l’ESRB (ovvero il PEGI americano) ha aggiornato la classificazione del gioco. Questa versione proporrà, oltre al single player, una modalità Co-op, una Versus Mode, grafica in 4K con frame rate sbloccato e il doppiaggio giapponese, insieme a quello inglese.

È stato rilasciato un primo trailer, che potete vedere poco sotto, il quale ci informa anche che è disponibile una digital deluxe edition che darà ai giocatori alcuni oggetti bonus. Questi extra saranno gratuiti per un periodo di tempo limitato e includeranno avatar, un campione della ost in formato digitale, e sfondi per desktop e smartphone.

Infine, la versione PC ovviamente supporta gli achievement, le classifiche online e le carte collezionabili di Steam. Catherine è già disponibile in versione PlayStation 3 e Xbox 360. La versione Catherine: Full Body, una sorta di remake dell’opera originale, sarà distribuita in Giappone il 14 febbraio 2019: nel corso dell’anno arriverà anche in occidente. Diteci, giocherete a questa versione PC? L’attendevate?