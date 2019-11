CD Projekt RED: la parola su PlayStation 5 e Xbox Scarlett

Con l’avvicinarsi del 2020, ci stiamo sempre più addentrando nei rumor e nelle voci di corridoio che vedono al centro dei riflettori le console di nuova generazione, rispettivamente PlayStation 5 da una parte e Xbox Scarlett dall’altra. Uno dei titoli più importanti del 2020, in particolare, è senz’ombra di dubbio Cyberpunk 2077, che uscirà il prossimo 20 aprile 2020, su PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. È proprio la compagnia di sviluppo polacca del titolo, CD Projekt RED, ad aver preso recentemente parola in merito ad entrambe le console di nuova generazione.

Gli sviluppatori hanno infatti dichiarato che la compagnia è già intenzionata a realizzare titoli per PlayStation 5 e Xbox Scarlett, anche se molto probabilmente non riguarderanno la finestra di lancio delle console. Riferendosi al campo della realtà virtuale, con il recente annuncio di Half Life Alyx da parte di Valve, CD Projekt RED ha dichiarato che la compagnia si focalizzerà al momento sul mercato di massa, ritenendo la realtà virtuale come un mercato ancora di nicchia, anche se non esclude totalmente progetti futuri in tal senso.

Ricordiamo che le uniche informazioni di cui disponiamo è che entrambe le console di nuova generazione vanteranno un processore AMD Ryzen 2 ad alta frequenza, che permetterà sicuramente un’efficiente gestione degli open-world e tanto altro. Chiaramente al momento queste rimangono solo che indiscrezioni: non ci rimane dunque che attendere le rispettive conferenze attese per il prossimo Electronic Entertainment Expo 2020 di Los Angeles, che si terrà a partire dal prossimo 8 giugno 2020, per saperne di più su entrambe le console di nuova generazione, incluse la data d’uscita e la lineup di lancio.

