CD Projekt RED e il fallimentare esperimento con l'IA

CD Projekt RED ha recentemente condotto esperimenti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la creazione di personaggi, nella fattispecie NPC, all'interno dei suoi prossimi videogiochi, ma i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti.

Pawel Sasko, il quest director di Cyberpunk 2077, ha dichiarato che nonostante le attività di ricerca e sviluppo svolte dal team, i personaggi generati dall'IA non possono ancora competere con quelli creati dagli esseri umani in termini di profondità e sfumature.

Recentemente è emerso che numerosi sviluppatori sfruttano attivamente l'IA per realizzare scenari di gioco e NPC.

In un'intervista con Aftermath, Sasko ha espresso il suo scetticismo riguardo alle capacità dell'IA nel replicare il livello di immedesimazione e complessità tipiche dei personaggi umani.

Pur riconoscendo il potenziale dell'IA nell'aumentare la reattività dei personaggi non giocanti (NPC) all'interno del gioco, Sasko ha sottolineato che quando si tratta di scrittura e doppiaggio, c'è ancora molto lavoro da fare. Ha evidenziato un divario significativo tra i contenuti creati dagli autori umani e quelli generati dall'IA.

Sasko ha confrontato direttamente gli esperimenti sui PNG IA condotti da CD Projekt RED con il lavoro svolto manualmente nel creare personaggi per l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077. Ha descritto il divario di qualità tra i due approcci come "enorme", paragonandolo a un vero e proprio canyon.

Queste osservazioni sollevano dubbi sul coinvolgimento dell'IA nei prossimi progetti di CD Projekt RED. Nonostante il successo ottenuto con titoli come The Witcher 3: Wild Hunt, il team sembra essere cauto nell'adottare l'IA per la creazione di personaggi nei futuri giochi.

Attualmente, CD Projekt RED ha diversi progetti in corso, tra cui tre giochi basati sull'universo di The Witcher, il seguito di Cyberpunk 2077 e una nuova IP. Tuttavia, non è chiaro se l'IA avrà un ruolo significativo in questi titoli, considerando le sfide evidenziate da Sasko.