Celeste e Inside gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Grandissima settimana per gli utenti dell'Epic Games Store, che possono ottenere gratuitamente gli ottimi Celeste ed Inside.

Continuano senza nessuna pausa i titoli in regalo sull’Epic Games Store che, dopo averci offerto gratuitamente la scorsa settimana Fez, ci propone questa settimana in regalo due titoli di altissima ed indubbia qualità. Questa settimana, fino al prossimo 5 settembre, saranno infatti disponibili senza mettere mano al portafoglio sia Celeste che Inside. Due titoli veramente imprescindibili.

Per farli vostri vi basterà semplicemente connettervi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattare i due giochi in questione per averli per sempre.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Celeste è uno dei titoli più apprezzati dello scorso anno. Nel titolo di Matt Makes Games saremo chiamati ad aiutare Madeline a scalare il Monte Celeste, in uno strepitoso platform disegnato a mano. Potete trovarlo comodamente qui.

Inside è invece una cupa ma brillante avventura sviluppata dalla pluripremiata software house Playdead, famosa soprattutto per il leggendario Limbo. Anche questo è un titolo che vi consigliamo caldamente di recuperare, soprattutto ora che è momentaneamente disponibile in modo gratuito: potete trovarlo a questo link.

Come precedentemente annunciato il prossimo 5 settembre Celeste e Inside torneranno a prezzo pieno e a prendere il loro posto saranno The End is Nigh e ABZU, a loro volta disponibili fino al prossimo 12 settembre.

Che ne pensate di questa notizia, i giochi offerti questa settimana dall’Epic Games Store vi aggradano? Avevate già giocato uno dei due ottimi titoli o sfrutterete questa occasione per recuperarli? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!