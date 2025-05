Charles Cecil e la passione per le avventure | Intervista

Charles Cecil

Riguardo i miei preferiti, di recente ho molto apprezzato giochi come Her Story di Sam Barlow e il gioco che ha pubblicato in seguito, Telling Lies. Penso che Lucas Pope sia davvero brillante nel modo in cui scrive storie innovative, e di lui mi è piaciuto molto Papers, Please.

Anche Return of the Obra Dinn trovo sia una storia affascinante raccontata in modo interattivo. E anche Dredge è meraviglioso per il modo in cui mescola storie che si può scegliere di seguire, oppure si può semplicemente uscire e seguire il gameplay principale, pescare e guadagnarsi da vivere.

Quindi direi che tutti questi possano considerarsi giochi d'avventura. E naturalmente i point & click ne sono i capostipiti. Negli anni '90 erano l'avanguardia assoluta al livello tecnologico. Quando arrivò il formato CD, i giochi d'avventura utilizzavano il doppiaggio e i video di intermezzo, spingendo davvero sulla tecnologia dell’epoca.

Credo che la cosa fondamentale per le avventure nel 2025 sia capire che le persone vogliono giocare in modo diverso. Il concetto di frustrazione nel gioco poteva funzionare 30 anni fa, ma ora non è più accettata dal pubblico. E se vogliamo che i giochi abbiano successo, dobbiamo prendere atto che il modo in cui le persone giocano è diverso.

In Broken Sword Reforged abbiamo dato alle persone un'opzione per la storia, tenendo conto che i giocatori vogliono risolvere da soli gli enigmi, ma non vogliono arrivare a uno stato in cui non sanno cosa fare. Perché poi finisce che poi semplicemente cercano la soluzione online, il che rompe la magia.

Per questo abbiamo inserito un sistema di suggerimenti, che all'inizio è molto leggero. Quando l'abbiamo testato le persone non si sono sentite trattate con condiscendenza. Non sembrava che gli venisse regalata la risposta. In generale funziona molto bene. Siamo molto orgogliosi delle recensioni su PlayStation. Abbiamo un Metacritic dell'89%.

E ho notato che c'è tanta passione. In parte deriva dalla nostalgia, certo, ma d’altro canto deriva anche da giocatori recenti. Qualche tempo fa ho incontrato una giovane donna che mi ha confidato che giocava con i suoi genitori a Broken Sword, che ci ha rigiocato mentre era incinta e che ora lo fa con i suoi figli. Per me è un privilegio incredibile!