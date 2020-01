Children of Morta, il team è accusato di violazione della legge islamica in Iran

Children of Morta è un action RPG rilasciato nel corso del mese di settembre su tutte le piattaforme, tranne Xbox One, e ha riscosso un certo successo nella critica che ne ha apprezzato gli elementi roguelike e allo stesso tempo la flessibilità del gameplay. Il gioco segue le avventure della famiglia Bergson contro quella che viene definita la Corruzione. Oltre ai dungeon generati proceduralmente, il titolo permette anche di giocare in modalità multiplayer locale.

Il team di sviluppo Dead Mage adesso è chiamato a “rispondere” però di alcune scelte del gioco davanti a un tribunale del proprio paese d’origine, l’Iran, per difendersi dall’accusa di non avere rispettato la legge islamica. Stando al tweet, poi scomparso, di uno degli sviluppatori, nel caso sarebbe coinvolto il basij, forza paramilitare incaricata di vigilare anche sul “rispetto della morale islamica”, e vengono contestati tra gli altri aspetti anche l’inclusione nel gioco di scene di ballo, personaggi femminili che non indossano l’hijab, l’assenza di riferimenti a Dio e l’uso della magia per combattere demoni. La denuncia era stata presentata da un gruppo politico e valutata dal governo iraniano che sembra dunque direttamente coinvolto nella vicenda.

Children of Morta, anche se sviluppato da un team di provenienza iraniana, è pubblicato dal team occidentale 11 bit. Il titolo è disponibile invece nel paese d’origine sulla piattaforma Hayoola. Sembra che alcuni sviluppatori di Dead Mage, originari dell’Iran, lavorino attualmente in Texas mentre una parte si trova ancora nel proprio paese d’origine.

Appena nel dicembre scorso il team aveva pubblicato la propria roadmap per i contenuti post-lancio di Children of Morta. Tra questi sono previsti anche una modalità difficile, il New Game+, un nuovo personaggio giocabile e il multiplayer online. Tutti questi aggiornamenti saranno gratuiti mentre l’unico contenuto a pagamento previsto è il DLC Uncharted Lands. Tra gli altri titoli sviluppati da Dead Mage ci sono anche Shadow Blade e Tale of Ronin. Per avere maggiori informazioni su Children of Morta potete trovarle sulla pagina ufficiale del negozio di Steam.