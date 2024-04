F1 24 | Anteprima - Come cambia la fisica e la carriera

È ormai una tradizione vedere il videogioco ufficiale F1 sbarcare ogni anno su console e PC. Quest'anno, l'opera di Codemasters e EA, F1 24, arriverà prima del previsto : il 28 maggio 2024, ponendosi come il papabile racing game dell'anno (salvo sorprese dell'ultimo minuto).

Nel corso di un evento a porte chiuse, gli sviluppatori ci hanno illustrato numerosi miglioramenti in arrivo sul gioco rispetto al precedente capitolo. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sulla fisica delle vetture e sulla modalità carriera.

Una fisica rivista

Partiamo dalla componente dell'handling. Il team ha lavorato a stretto contatto con Max Verstappen sul nuovo EA SPORTS Dynamic Handling, pensato per ridefinire la sensazione dell'auto e produrre prestazioni più realistiche e prevedibili sia con il volante che con il pad. Tutto inizia con un nuovo sistema cinematica della sospensione che dà alle auto una sensazione molto più realistica di distribuzione del peso e centro di gravità. Le forze della molla e degli ammortizzatori sono state riviste per dare una migliore percezione di come l'auto reagisce a carichi e angolazioni variabili attraverso tutti i tipi di curve. Ciò offre anche più flessibilità sui setup dell'auto. Bisognerà dare la giusta priorità al compromesso della sospensione, a seconda di ogni tracciato e dello stile di guida personale.

Non solo, il modello pneumatici è stato migliorato per aggiungere ancora più realismo alle vetture. Il modello di temperatura in F1 24 è infatti completamente nuovo, con maggiore variazione sia nelle temperature del corpo pneumatico che della superficie a seconda di fattori come la pressione degli pneumatici, le condizioni ambientali, le condizioni della pista e chiaramente lo stile di guida. Anche l'interazione degli pneumatici con la superficie della pista in condizioni variabili è cambiata. Per esempio, mentre la pista inizia a asciugarsi dopo una pioggia, è possibile cercare le parti umide rimanenti del circuito per raffreddare le gomme da bagnato o da intermedie.

C'è anche anche revisione delle componenti aerodinamiche. Codemasters ha sfruttato la Dinamica dei Fluidi Computazionale (CFD) per portare più dettagli alla simulazione aerodinamica. Ciò offre una sensazione molto più accurata delle forze che generano deportanza dalle ali e dal fondo dell'auto.

Anche il DRS beneficia di questa migliorata aerodinamica. Se si utilizzerà un setup dell'auto con molta inclinazione dell'ala posteriore, il maggior trascinamento danneggerà la velocità massima sui rettilinei, ma si noterà un beneficio maggiore quando il DRS è aperto, rispetto a un'auto con un'impostazione dell'ala posteriore molto stretta che può già avvicinarsi alla velocità terminale senza il DRS aperto.

Tra le tante cose, sono presenti anche nuove Impostazioni della Power Unit, così da poter offrire più mosse strategiche ai giocatori durante una gara.

Una modalità carriera rinnovata

Oltre alla fisica, anche la carriera è stata ripensata in questo nuovo F1 24. Per la prima volta, è possibile lottare per il titolo attraverso gli occhi di una delle 20 stelle della stagione attuale della F1 o con un talento emergente nella F2. Ovviamente torna anche la possibilità di crearsi il proprio alter-ego digitale, iniziando dalla F2, oppure direttamente dalla F1.

La carriera, ora, è alimentata dal sistema di Riconoscimento del Pilota, che attribuisce maggior peso a ogni decisione che si prende in pista e fuori. Verranno assegnati obiettivi specifici durante i weekend di gara, obiettivi contrattuali e obiettivi specifici per tutta la stagione. Questi alimenteranno il sistema di Riconoscimento del Pilota e permetteranno di costruire una posizione più importante e personalizzata all'interno del Paddock.

Man mano che la reputazione cresce, riceverete nuove offerte dalle squadre, potendo partecipare a incontri contrattuali segreti con squadre rivali per assicurarvi un posto migliore in griglia. Lavorando con il proprio agente agente, si potrà partecipare a incontri segreti con altre squadre dando l'opportunità di passare a una squadra più competitiva (o banalmente anche solo preferita).

La reputazione non solo influisce sulle future prospettive in F1, ma è anche legata al sistema di Ricerca e Sviluppo aggiornato. Man mano che la reputazione cresce, vedrete che la squadra è più motivata a progettare e costruire nuove parti. Di conseguenza, scoprirete che gli aggiornamenti vengono prodotti molto più rapidamente e con una minore probabilità di guasti delle parti.

Avrete anche l'opportunità di sviluppare aggiornamenti segreti durante la stagione, che aiuteranno a costruire una squadra vincente di campionato e a stare avanti alla griglia. A ogni pilota viene assegnato un pool di punti risorsa per costruire la migliore auto in griglia, aprendo a delle scelte da fare che vi porteranno alla disfatta... o a una vittoria schiacciante.

Importante sottolineare che ci saranno dei modificatori stagionali. Questi effetti stagionali durano per tutta la stagione e vanno dall'alta inflazione (che significa che gli aggiornamenti sono più costosi) alla scarsità di chip, che limita a un aggiornamento al mese. Insomma, entreranno in gioco più variabile rispetto al passato.

Una componente simpatica è che se si vuole affrontare la modalità Carriera come uno dei professionisti, gli obiettivi saranno basati sui loro successi nella vita reale. Lewis Hamilton, per esempio, dovrà cercare la gloria e vincere il suo ottavo titolo mondiale. Questo, sulla carta, dovrebbe aumentare di molto l'immersività.

Tirando le somme

La serie di F1 migliora di anno in anno. Commette errori, sì, ma si vede che gli sviluppatori si stanno impegnando per rendere il franchise un racing game sempre migliore. F1 24 fa passi da gigante (almeno sulla carta), per quanto concerne la fisica, cercando al contempo di limare alcuni difetti della carriera, per renderla ancora più immersiva. Per capire se il team avrà fatto centro con questa nuova iterazione, lo scopriremo solo una volta che lo avremo provato. Ma non possiamo non ammettere che le novità presentate, ci danno un bel po' di ottimismo che il titolo possa riuscire a tagliare il traguardo e finire sul podio.