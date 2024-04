Vent'anni di contenuti di Garry's Mod verranno cancellati a causa di Nintendo

Nintendo ha preso di mira Garry's Mod, richiedendo la rimozione di contenuti a tema presenti nel gioco da quasi vent'anni. Questa mossa legale è stata completamente inaspettata, seppur perfettamente coerente con la politica rigorosa di Nintendo sulla protezione dei diritti d'autore.

Garry's Mod, nato come mod di Half-Life e successivamente evoluto in un gioco indipendente, ha accumulato una vasta gamma di contenuti generati dalla community nel corso degli anni. La natura sandbox del titolo ha permesso ai modder di sbizzarrirsi e, ovviamente, non potevano mancare all'appello numerosi elementi a tema Nintendo.

Ora tutto il materiale dedicato a Mario e soci, creato nel corso delle ultime due decadi, è diventato oggetto di una richiesta di rimozione da parte dei legali dell'azienda giapponese, i quali ovviamente sono pronti a prendere vie legali se suddetti contenuti non verranno cancellati nel breve periodo.

Facepunch, lo studio di sviluppo di Garry's Mod, ha tristemente confermato le richieste di Nintendo e ha già avviato il processo di rimozione dei contenuti contestati.

Sebbene questa richiesta possa sembrare tardiva, data la presenza di contenuti Nintendo nel gioco sin dal 2006, Facepunch ha rimarcato che le richieste di Nintendo sono corrette e che se, per motivi prettamente legati alla protezione delle proprietà intellettuali, l'azienda ha considerato "nocive" le creazioni della community, provvederanno a rimuovere tutto nel minor tempo possibile.

Questo gesto, ovviamente, riflette sia il rispetto delle leggi sul copyright che il desiderio, da parte di Facepunch Studio, di evitare controversie legali con un colosso quale Nintendo.

Nonostante la reazione iniziale possa essere di sorpresa per il fatto che Nintendo abbia impiegato così tanto tempo per reagire a questi contenuti, è importante considerare che la compagnia giapponese è nota per la sua vigilanza costante sulla protezione dei propri marchi, oltre che per i costanti cambi in merito alle linee guida riguardo all'utilizzo delle proprietà intellettuali.

La decisione di agire solo ora, infatti, potrebbe essere motivata da alcuni cambiamenti nel team di legali, così come da una maggiore consapevolezza in merito ai contenuti present in Garry's Mod (che ricordiamo permettono ai personaggi di Nintendo di imbracciare armi da fuoco, un dettaglio espressamente vietato dalle linee guide imposte dall'azienda).