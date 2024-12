Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (02 - 08 dicembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Hogwarts Legacy

Cominciamo con un classico. La produzione che ha reso felice ogni fan del mondo magico realizzato dalla Rowling e che mostra come Steam Deck possa gestire, seppur con qualche compromesso, anche i titoli "Tripla A". Sull'handheld di Valve non aspettatevi più dei 30 FPS stabili, ma considerando quanto graficamente sia ottimizzato bene per Steam Deck, è un compromesso più che accettabile per godersi Hogwarts Legacy in mobilità.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action adventure con un'impostazione analoga al più classico degli open-world. I punti di forza di Hogwarts Legacy sono tutti da ritrovarsi nella sua immediatezza, nel suo essere accessibile a tutti e nella capacità di omaggiare splendidamente un'immaginario incredibile come quello realizzato dalla Rowling, con un'attenzione ai dettagli incredibile. Insomma un must have per i fan e un ottimo titolo (specialmente considerando che costa poco più di 15€ su Instant Gaming) per tutti gli amanti degli action adventure disimpegnati e ricchi di cose da fare.

Metro Exodus

Un survival che non avrebbe bisogno di presentazioni ma che, ancora oggi, in moltissimi non hanno giocato. Metro Exodus è il terzo capitolo di una trilogia di produzioni tanto ispirate in termini di narrazione, quanto punitive in termini di gampelay (ovviamente se non li si gioca alle difficoltà più facili).

Questo terzo capitolo ha il pregio di allineare numerose meccaniche di gioco alle produzioni odierne, non richiedendo di conoscere la storia dei titoli passati per godersi appieno di questo capitolo. Su Steam Deck il titolo gira divinamente a 30 FPS, ma non installate l'Enhanced Edition visto che è compatibile solo con hardware specifico e capace di gestire a dovere il Ray-Tracing. Considerando che per soli 3€, su Instant Gaming, si prendono il gioco, tutte le espansioni e la Enhanced Edition (da sfruttare in caso abbiate un PC compatibile), non ci sono scuse per non provare uno dei survival in prima persona più belli degli ultimi anni.

No Man's Sky

Il survival di Hello Games non ha bisogno di grandi presentazioni. Da flop più celebre del 2016 è diventato uno dei giochi più venduti, e giocati, su Steam nel corso degli hanno grazie all'impegno degli sviluppatori che hanno voluto mantenere tutte le promesse fatte ai giocatori.

Oramai No Man's Sky è una creatura enorme, costantemente aggiornata e capace di tenere impegnati per centinaia di ore mentre si costruisce il proprio percorso nell'universo. Molti non gli hanno ancora dato fiducia, in virtù del disastroso lancio, ma se non vi siete ancora innamorati follemente della produzione di Hello Games, e possedete uno Steam Deck, sappiate che per poco più di 15€, su Instant Gaming, potete sperimentare uno dei titoli più impressionanti in termini contenutistici e meglio ottimizzati per l'handheld di Valve.

Days Gone

La tanto bistrattata produzione di Bend Studios è in realtà un action-adventure, con un'impostazione da open-world molto classica, capace di regalare dozzine di ore di divertmento, mentre si esplora un'America devastata da un'apocalisse zombie a bordo della motocicletta di Deacon.

Laddove la progressione si limita nell'alternare missioni principali a quest secondarie, sono le orde di zombi a rendere sempre divertente Days Gone, offrendogli quello spunto che lo riesce a differenziare e a rendere un prodotto molto convincente per tutti gli amanti del genere, specialmente ora che costa solo 8.99€ su Instant Gaming. Se ve lo stavate chiedendo, gira squisitamente su Steam Deck, riuscendo a mantenere i 60 FPS abbassando semplicemente la densità, e la qualità, delle ombre.

Sifu

Un action duro e puro, con elementi roguelike e una delle meccaniche di gioco più peculiari viste in una produzione del genere. Sifu è una storia di vendetta dove il protagonista, grazie a un amuleto magico, tornerà in vita dopo ogni sconfitta. Il prezzo da pagare, però è quello di invecchiare, diventando più abile nel combattimento, ma più debole fisicamente.

l motto di "basta una vita per apprendere il Kung Fu", Sifu richiederà di provare e riprovare, fino a che la pratica renderà perfette le capacità del protagonista, permettendogli di vendicare la sua famiglia. Con delle prestazioni perfette su Steam Deck, tantissime modalità di gioco e un'impostazione perfetta per essere fruito in mobilità, per poco meno di 6€ su Instant Gaming, Sifu è un acquisto obbligato per chiunque non l'abbia ancora provato.