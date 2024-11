Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (04 - 10 novembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Dragon Ball Z: Sparking! Zero

Dragon Budokai Tenkaichi 4 (non riusciamo a chiamarlo Dragon Ball: Sparking! Zero, perdonateci) non ha bisogno di ulteriori presentazioni, visto che nelle ultime settimane è stato capace di conquistare le classifiche di vendita di tutto il Mondo grazie alla sua consolidata formula che da diciassette anni era assente sul mercato.

Dragon Ball: Sparking! Zero (che potete trovare scontato su Instant Gaming), su Steam Deck ha avuto un esordio abbastanza problematico (per via di un'ottimizzazione della versione PC non eccelsa) ma ora si presenta in maniera molto più convincente, permettendo di giocare a un frame rate di 40 FPS (con tutte le impostazioni grafiche al minimo) senza grosse problematiche e garantendo di portare sempre con voi gli scontri altamente scenografici che da sempre caratterizzano l'universo di Dragon Ball.

Sonic X Shadow Generations

Il remake del celebre gioco del 2010, che vedeva il Sonic moderno collaborare con quello del passato, si è rivelato un prodotto ben più che convincente, grazie all'ottima campagna inedita dedicata a Shadow e a un'operazione di restauro capace di far brillare, ora come allora, uno dei titoli più amati della saga di Sonic.

Sonic X Shadow Generations (che trovate in sconto su Instant Gaming), su Steam Deck si rivela splendido e per quanto, sneza modifiche di sorta, già giri magnificamente sull'handheld di Valve, abbassando le ombre al minimo si possono raggiungere i 60 FPS stabili, permettendo di godere dell'estrema velocità delle sezioni in tre dimensioni anche in mobilità.

Diablo IV: Vessel Of Hatred

Diablo IV è, unanimemente, uno dei capitoli che ha convinto maggiormente i fan della serie e il poterlo giocare in mobilità è un guilty pleasure che fino a qualche anno fa poteva sembrare irrealistico.

Su Steam Deck, l'ultima produzione di Blizzard, si comporta davvero bene, garantendo un'ottimo bulanciamento fra grafica e prestazioni e garantendo un frame rate stabile a 35 FPS. Se a questo si aggiunge che la nuova espansione, Vessel Of Hatred, stravolge completamente la quality of life del titolo, e aggiunge davvero tantissimi contenuti, non ci sono scuse per non imbracciare l'handheld di Valve e perdersi per ore a Sanctuary.

Castlevania: Dominus Collection

Castlevania: Dominus Collection (che su Instant Gaming si trova a un ottimo prezzo) è una raccolta che comprende i tre capitoli della serie usciti per Nintendo DS. Si tratta di un terzetto di Metroidvania di una qualità incredibile e che, ancora oggi, non risultano conosciuti da tutti, anche in virtù si essere usciti esclusivamente sulla portatile a doppio schermo di Nintendo.

Sullo schermo di Steam Deck l'esperienza offerta è ottima, la pixel art dei tre titoli trova la cornice perfetta per risplendere a dovere, così come la peculiare gestione degli schermi aggiuntivi (assenti sull'handheld di Valve) risulta convincente grazie alla possibilità di poter interagire con loro attraverso i controli touch di Stem Deck.

Gato Roboto

Chiudiamo con una di quelle hidden gem che, anno dopo anno, stanno diventando sempre più famose fra gli amanti degli indie game. Gato Roboto (che su Instant Gaming si trova a meno di 2€) è un Metroidvania old school, dove si controllerà un tenero gattino che si ritroverà a dover salvare il suo padrone, precipitato in un mondo alieno ostile.

Per farlo, il micetto si metterà alla guida di un mech corazzato e inizierà a seminare morte e distruzione nei confronti di tutto quello che cercherà di ostacolarlo. Se tutto questo vi sembra già abbastanza assurdo, Gato Roboto si presenta con una pixel art monocromatica a 8-bit e un rapporto dello schermo impostato a 4:3... eppure, in tutta la sua assurdità, rimane uno dei migliori Metrodivania degli ultimi anni.