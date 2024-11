Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (25 nov - 1 dic)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Little Big Adventure Remake

Chi ha vissuto gli anni 90 di PC e console si ricorderà sicuramente del peculiare Little Big Adventure, una produzione francese tanto particolare, quanto ammaliante, in virtù di una direzione artistica che, nella sua semplicità, riuscì a stregare oltre 400 mila giocatori in tutto il mondo.

L'avventura si svolge sul pianeta immaginario "Twinsun", dove ogni emisfero è illuminato da un sole. In questo scenario etereo e decadente, si svolge la storia di Twinsen, impegnato a salvare i suoi cari e a fermare una dittatura che ha lentemanete distrutto il pianeta.

Little Big Adventure è un'avventura isometrica, che riprende in maniera compassata le dinamiche rese celebri dalle produzioni di stile analogo di quegli anni. Il remake realizzato da Microid, pur avendo espanso leggermente alcuni aspetti della storia e abbellito il comparto grafico, mantiene i comandi rigidi dell'originale, riuscendo a restituire la sensazione di star realmente giocando a un prodotto del passato. Su Steam Deck, nemmeno a dirlo, questo remake (disponibile su Instan Gaming a poco più di 15€) trova il suo ambiente ideale per esprimere al meglio tutto il suo potenziale.

Carrion

Avete mai voluto impersonare una creatura informe, mostruosa e tentacolare, impegnata a spianarsi la via in un laboratorio ricolmo di scienziati, e soldati, da divorare a piacimento per poter diventare sempre più forti e grossi? Se la risposta è si, allora Carrion è il titolo che cercavate.

In perfetto stile Devolver Digital, questo Metroidvania fu una vera e propria sorpresa qualche anno fa, ma ancora oggi ci sono persone che non lo conoscono o che, ancora più grave, non lo hanno giocato. Considerando che si tratta di un meraviglioso Metroidvania in pixel art (e soprattutto che su Instant Gaming lo trovate a 4€), se cercate un titolo da giocare nei momenti liberi con la vostra Steam Deck, e che allo stesso tempo sia terribilmente assuefacente, vi suggeriamo caldamente di provarlo.

Metal: Hellsinger

Sparare a mostri e squartare demoni con un sottofondo metal non è un concept nuovo, e chiunque conosca DOOM può confermarlo, ma prendere questa combo di elementi vincenti e fonderla in un Rhythm FPS è qualcosa di talmente folle da funzionare perfettamente... e Metal: Hellsinger è qui per dimostrarcelo.

La regola alla base di Metal: Hellsinger è molto semplice: più ammazzerete, sparerete e spargerete morte a tempo di musica, maggiore sarà la distruzione che potrete generare... oltre a far incrementare il volume delle ottime tracce metal che compongono la colonna sonora del titolo.

Con tracce inedite realizzate da Trivium, Lacuna Coil e tantissimi altri esponenti della scena metal globale (e soprattutto al costo di soli 3,55€ su Instant Gaming), un gameplay frenetico e perfetto per essere fruito in piccole sessioni "mordi e fuggi" su Steam Deck, Metal: Hellsinger è un'esperienza che consigliamo a chiunque stia cercando un FPS brutale, fresco, caciarone e mai scontato.

Inscryption

Torniamo a casa Devolver Digital con una produzione davvero particolare e unica nel suo genere. Inscryption mescola elementi da rogue-like, deckbuilder, puzzle game, escape-room e horror psicologico in una delle esperienze più divertenti degli anni passati.

In un periodo in cui tutti parlano solo di Balatro, il nostro consiglio è di dare una possibilità a Inscryption, perché potreste trovare la vostra nuova dipendenza imbarcandovi in questa odissea dalle tinte oscure e surreali. Se poi considerate che costa poco più di 5€ su Instant Gaming, non avete più scuse.

Alien Isolation

Per chi vi scrive si tratta del miglior survival horror mai realizzato e se siete fan del genere e non lo avete mai provato, sappiate che non solo costa poco (5€ su Instant Gaming), ma su Steam Deck gira divinamente. Alien Isolation altro non è che un horror claustrofobico ambientato 15 anni dopo gli eventi del primo film.

Impersonando la figlia di Ripley, alla disperata ricerca di informazioni in merito a sua madre, ci si ritroverà braccati da uno Xenomorfo dotato di un'intelligenza artificiale capace di mettere a dura prova anche i veterani del genere. La creatura non solo vi braccherà costantemente, ma apprenderà i vostri pattern e vi cercherà dove vi nasconderete più frequentemente, richiedendo di restare sempre all'erta, e in movimento, per riuscire a sopravvivere.

Alien Isolation però non si limita a essere un enorme "nascondino con lo Xenomorfo" ma riesce a riprendere appieno l'esperienza offerta dal celebre film e mescolarla a una storia inedita e ben scritta, capace di competere con i capitoli più celebri dell'iconica serie cinematografica.