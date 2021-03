Civilization 6 sarà uno dei giochi PS Plus di aprile?

Stando ad un rumor emerso nelle ultime ore, Civilization 6 potrebbe essere uno dei giochi gratuiti destinati agli abbonati PlayStation Plus. Tutto è cominciato quando il PlayStation Store giapponese ha listato il gioco di casa Firaxis Games e 2K Games come gioco PS Plus e le speculazioni sono aumentate da quando diversi giocatori hanno lamentato l’impossibilità di acquistarlo sullo store virtuale di Sony. Un mix di elementi che sta ovviamente alimentando tutte le svariate ipotesi attorno ad uno degli strategici più apprezzati dell’ultima generazione.

Allo stato attuale, Civilization 6 viene visualizzato come “non disponibile” su gran parte degli store regionali, tra cui quello italiano. Ovviamente non ci è dato sapere per quale motivo ma la possibilità che sia uno dei giochi PlayStation Plus di aprile è leggermente remota. A partire infatti dal free weekend che 2K Games ha organizzato per questi giorni, che rendono il titolo scaricabile gratuitamente e acquistabile anche con un forte sconto, non solo su PlayStation 4 ma anche su Steam e Xbox One, con le differenti versioni che godono dello stesso trattamento.

L’ipotesi degli errori di rete però è da scartare: qualsiasi altro gioco infatti risulta tranquillamente acquistabile: solamente Civilization VI si trova in questa assurda situazione. Potrebbe dunque trattarsi sia di una eventuale indicazione sul prossimo gioco di aprile per gli abbonati PlayStation Plus sia di un bug che coinvolge lo strategico. Resta ovviamente una situazione decisamente strana, che potrebbe comunque trovare una spiegazione logica nel corso delle prossime ore.

There's no better time than now to build your civilization! Play Civilization VI for free this weekend on PS4, Xbox One and Steam! Check out our blog for all the details: https://t.co/6oEDaCR4PB pic.twitter.com/JCjVOFBs8A — Sid Meier's Civilization (@CivGame) March 27, 2021

Considerando che ci troviamo oramai alle battute finali di marzo 2021, i giochi PlayStation Plus di aprile sono oramai prossimi all’annuncio: se davvero Civilization VI sarà disponibile come titolo gratuito la scoperta è praticamente questione di ore. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.