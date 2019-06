Call of Duty: Modern Warfare non avrà la modalità Zombie

Brutte notizie per i fan del celebre franchise di Activision: niente modalità zombie per l'atteso Call of Duty: Modern Warfare.

Giusto qualche giorno fa Activision ha finalmente svelato il ritorno al passato per la sua celebre saga fps. Call of Duty: Modern Warfare infatti ritornerà a trattare alcuni dei temi e dei personaggi più apprezzati del franchise. Questo ritorno alle origini, decisamente apprezzato da parte della community, ha purtroppo però anche dei risvolti meno positivi.

Una delle modalità più apprezzate della saga non sarà infatti presente in Modern Warfare. Niente zombie quindi in questo nuovo capitolo. Una scelta sicuramente controversa e che farà decisamente discutere, visto soprattutto l’attaccamento dei fan a tale particolare modalità. Che Activision possa ripensarci in futuro?

A dare questa notizia è stato durante un’intervista direttamente Infinity Ward tramite il Campaign Gameplay Director Jacob Minkoff. Secondo lui, infatti, i titoli di Treyarch si focalizzano maggiormente su un esperienza super-eroistica, dove è facile inserire tipologie di gameplay fuori dall’ordinario. Per Infinity Ward le cose sono però diverse in quanto con i loro titoli la software house cerca di ricreare un mondo realistico ed autentico. Non gli è quindi permesso sperimentare inserendo elementi come gli zombie nei propri titoli. Farlo significherebbe compromettere l’atmosfera di realismo che tanto permea il titolo.

I fan del titolo non dovranno però preoccuparsi: in Call of Duty: Modern Warfare saranno comunque presenti delle modalità multiplayer cooperative. Purtroppo Minkoff non ha potuto svelare altro a riguardo, se non che la campagna single player e la modalità co-op saranno strettamente legate.

Non ci sarà comunque da aspettare molto per scoprirlo: il titolo di Activision uscirà il prossimo 25 Ottobre 2019. Che sia una chiusura definitiva quella di Infinity Ward ai tanto amati zombie o magari in futuro ci potrà essere spazio anche per tali immondi esseri nelle opere della software house?