COD Modern Warfare: gli sviluppatori spiegano meglio come funzionerà il cross-play

COD ritornerà quest'anno con il capitolo Modern Warfare: il cross-play è una delle funzioni più attese e gli sviluppatori spiegano come funzionerà.

Call of Duty Modern Warfare è stato annunciato la scorsa settimana da Activision tramite un breve trailer. Il filmato non ci ha permesso di vedere reali scene di gioco, ma ha saputo colpire gli appassionati con un ritorno alle atmosfere dei vecchi capitoli della saga. Successivamente, Activision ha condiviso vari dettagli interessanti sul titolo: ha parlato dei DLC gratuiti e della gestione del multiplayer, oltre a varie informazioni sulla qualità grafica del gioco. Tra queste dichiarazioni, ve ne era una che ha incuriosito e in parte confuso molti appassionati: COD Modern Warfare sarà cross-play.

Il primo dubbio di tutti è stato: sarà completamente cross-play con tutte le versioni del gioco? Come sappiamo, Sony è stata particolarmente restia a concedere questa possibilità agli sviluppatori nel corso degli anni, sopratutto per quanto riguarda il cross-play tra PS4 e Xbox One. Si tratta di una scelta comprensibile a livello commerciare, ma il risultato è solo un danno verso i giocatori. Per questo motivo, molti fan hanno avuto vari dubbi sull’implementazione di questa feature su PS4. La produttrice di Infinity Ward Candice Capen è quindi intervenuta su Twitter per spiegare la questione.

https://twitter.com/candyslexia/status/1134621666787512320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1134621666787512320&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.everyeye.it%2Fnotizie%2Fcod-modern-warfare-infinity-ward-conferma-completo-supporto-cross-play-381049.html

Come potete leggere, tutti potranno giocare con tutti senza alcuna limitazione di sorta. Pare quindi che non ci si debba preoccupare: indipendentemente dalla vostra piattaforma e da quella dei vostri amici, potrete divertirvi con COD Modern Warfare in compagnia.

In ogni caso, non si sa ancora se sarà possibile acquistare il gioco su più piattaforme e mantenere i progressi tra una versione e l’altra. Quest’ultima possibilità pare meno probabile, ma non ci sono conferme o smentite ufficiali in merito, quindi dovremo attendere nuove informazioni. COD sarà probabilmente parte della presentazione di Microsoft, vista la mancanza di Sony all’E3 2019: l’attesa è sempre più breve; se volete sapere esattamente quando andranno in onda le conferenze, potete leggere il nostro articolo, costantemente aggiornato.