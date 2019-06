COD Modern Warfare: ecco i primi oggetti cosmetici

COD Modern Warfare avrà delle microtransazioni rivolte esclusivamente per gli oggetti cosmetici. In questa notizia vi presentiamo il primo pacchetto

Il nuovo Call of Duty si è mostrato per la prima volta ieri, grazie a una diretta organizzata da Activison su YouTube. Sul nostro sito vi abbiamo riportato alcune notizie relative al reboot di COD Modern Warfare. In una notizia in particolare vi abbiamo parlato del futuro del gioco e di come il noto publisher avesse in mente di non includere un Pass Stagionale nel suo nuovo gioco.

Se anche voi vi siete chiesti, come la maggior parte dei giocatori, come potesse monetizzare Activision da tutto ciò, ne avrete subito una risposta. In un nuovo post pubblicato sulle pagine ufficiali di Activision è riportata un’immagine con protagonisti dell’Operator Edition con un Pacchetto Operatore. In particolare all’interno del pacchetto in questione sarà possibile trovare 3 diversi set per poter personalizzare i personaggi.

Contenuto Call of Duty Modern Warfare Operator Edition:

Costume Crew Expendable per l’operatore Otter e mimetica per il suo fucile a pompa

per l’operatore e mimetica per il suo Costume All Ghillied Up per l’operatore Grinch e mimetica per il suo fucile da cecchino

per l’operatore e mimetica per il suo Costume War Pig per l’operatore Wyatt e mimetica per la sua pistola

All’interno di ogni set sarà disponibile anche un terzo accessorio, di cui non è stato ancora svelato alcun dettaglio. A quanto pare, nei giorni successivi all’uscita di COD Modern Warfare, sarà possibile trovare numerosi oggetti di questo tipo all’interno del negozio virtuale. Si può notare una certa somiglianza con il famoso tattico Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, non solo per i pacchetti per la customizzazione, ma anche per gli operatori presenti con delle specifiche armi.

Questo vuol dire che l’unica fonte futura di guadagno saranno le microtransazioni rivolte solamente all’estetica, visto che tutti i prossimi contenuti scaricabili saranno distribuiti in modo totalmente gratuito.

Cosa ne pensate di questa mossa di Activision?