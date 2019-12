COD Modern Warfare è il Call of Duty più giocato della generazione

All’interno di un comunica stampa pubblicato nella giornata di oggi, Activision ha voluto condividere qualche statistica interessante riguardo a COD Modern Warfare, l’ultima iterazione della saga di FPS. Lo sparatutto sviluppato da Infinity Ward ha ormai superato il miliardo di dollari di vendite in tutto il mondo, decretandolo come uno dei titoli del brand meglio recepiti degli ultimi anni.

Non sorprende che difronte a questo dato significativo il nuovo COD sia diventato il gioco più venduto di quest’anno negli Stati Uniti. Le cifre delle entrate nelle casse di Activision sono più che ottime, ma ciò che è ancora più rilevante in tutto ciò è il tipo di coinvolgimento da parte dei giocatori sul titolo.

Sempre secondo i dati condivisi da Activision emerge come Call of Duty Modern Warfare abbia raggiunto anche una media di giocatori giornalieri di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi altro Call of Duty di questa generazione. Questo è un segnale forte, che conferma le ottime impressioni che il titolo ha fatto sia sul pubblico, che è tornato ad apprezzare con gran gusto un COD, che sulla critica, che ha elogiato l’ottimo lavoro fatto da Infinity Ward.

COD Modern Warfare si è quindi dimostrato essere il Call of Duty più adatto agli utenti da anni. Questo anche perchè Il gioco supporta il cross-play tra le diverse console e PC per la prima volta nella saga. Siete d’accordo con il successo che sta riscontrando Call of Duty Modern Warfare?