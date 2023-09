Sapere come Valve ha gestito la garanzia di Steam Deck è indispensabile se si ha bisogno di sostituire l’SSD o di sostituire per una qualche motivazione gli stick analogici.

Dai, non giriamoci intorno: chi è che non si lasciato ingolosire dalla Steam Deck entry level venduta a meno di quattrocento euro durante il corso dei saldi di Steam?

Considerando che videogiochi come Baldur’s Gate 3, Far Cry 6, Borderlands 3 e tantissimi altri occupano una spaventosa media di 60+ GB, è normale correre quanto prima ai ripari acquistando memorie di dimensioni più importanti.

Fortunatamente Valve ha pensato all’esperienza utente dell’utente che vuole migliorare il suo dispositivo attraverso il famoso fai-da-te, il tutto senza per forza di cose invalidare la garanzia.

Scopriamone di più insieme all’interno di questo articolo su come Valve ha gestito la garanzia di Steam Deck.

Sostituire l’SSD di Steam Deck ne invalida la garanzia?

Cambiare SSD e stick conviene?

In linea generale la risposta è NO, anche se è valve stessa a mettere le mani avanti.

Nel suo video ufficiale di teardown della Steam Deck Valve mostra per filo e per segno come disassemblare la sua console portatile, specificando però anche di come sia potenzialmente pericoloso se non si è esperti del mestiere.

Questo perché la batteria a ioni di litio può prendere fuoco se bucata e perché le componenti utilizzate sono molto delicate. Diverse delle viti utilizzate per tenere ferma tanto la scocca quanto la copertura dell’SSD sono molto delicate e rischiano di rompersi se aperte con il cacciavite sbagliato o con un quantitativo di forza eccessivo.

Valve quindi lo dice chiaro e tondo: aprire la console per sostituire stick analogici e SSD non invalida la garanzia della console.

Sbagliare procedura e rompere un componente della stessa durante questo processo invece invalida la garanzia.

Cambiare SSD e stick analogici di Steam Deck conviene?

Se siete persone con una certa manualità portare a termine la sostituzione dei sopracitati componenti non è estremamente difficile. Presupposte le giuste precauzioni (guanti di protezione antistatici, il giusto tipo di cacciavite per le viti da 9.5 e 5.8 mm, le giuste pinzette) la procedura è gestibile.

Per prima cosa bisogna rimuovere la cover posteriore della console togliendo tutte le viti con un cacciavite e facendo molta attenzione alla forza con cui le si toglie. Assicuratevi di staccare il cavo della batteria dalla zona centrale seguendo le istruzioni che trovate nel video di teardown di Valve.

Se si vuole togliere lo stick è necessario prima sganciare il cavetto di connessione tirando con una pinzetta la linguetta blu posta su di esso; rimossa quella è possibile svitare le viti dello stick e rimuoverlo dallo slot. Per inserirne uno nuovo basterà ripetere all’inverso il procedimento

tirando con una pinzetta la linguetta blu posta su di esso; rimossa quella è possibile svitare le viti dello stick e rimuoverlo dallo slot. Per inserirne uno nuovo basterà ripetere all’inverso il procedimento Se si vuole togliere l’SSD è necessario prima togliere la cover protettiva nella parte sinistra della console. Questa cover è serrata con ben 6 viti, di cui 2 nascoste sotto delle pellicole protettive da rimuovere parzialmente utilizzando delle pinzette. Anche in questo caso per maggiori informazioni vi rimandiamo al video teardown.

Volendo è possibile evitare di acquistare un nuovo SSD semplicemente acquistando una veloce scheda SD per Steam Deck, le differenze prestazionali sono risicate nella maggioranza dei casi e sopratutto si evita il dover smontare la console da cima a fondo.

Per quanto riguarda gli stick, invece, è possibile acquistare degli ottimi ricambi un po’ dappertutto; noi consigliamo questi realizzati da Gulikit che sono perfetti se avete problemi di drift sul controller.