Finalmente Playstation 5 sta iniziando a farsi trovare sugli scaffali fisici e digitali di negozi, negozietti e grande catene di distribuzione, dopo oltre due anni di latitanza. Una volta portata a casa la bambina, però sono in molti a porsi la domanda: come si fa a pulire correttamente la PS5? Eh si perché la console Sony, con le sue dimensioni tutt’altro che amichevoli, rappresenta il perfetto dispositivo elettronico per accumulare polvere in quantità imbarazzanti. Questa polvere inoltre, se non rimossa in maniera tempestiva, può al punto da generare poi problemi di carattere termico all’interno della console.

Per ovviare a questo problema seguiteci in questa breve guida su come pulire PS5, così da rinunciare una volta per tutte alle paure riguardanti il surriscaldamento della console. E se avete una Switch, ecco come pulire al meglio anche la console di Nintendo.

INDICE

Cosa serve per pulire correttamente PS5?

Ecco una breve lista di tutto quello che può servire per pulire in maniera azzeccata l’interno della nuova console Sony.

Panno in microfibra per raccogliere la polvere

per raccogliere la polvere Spazzolino per rimuovere la polvere attaccata alle pareti esterne della console

per rimuovere la polvere attaccata alle pareti esterne della console Bomboletta di aria compressa (o in alternativa compressore con pistola per il gonfiaggio)

(o in alternativa compressore con pistola per il gonfiaggio) Alcol isopropilico (da applicare sul panno in microfibra)

Quand’è che la PS5 va pulita?

Un buon modo per capire quando bisogna pulire PS5 è ascoltare il rumore che fanno le sue ventole; tanto più il rumore diventa forte in raffronto al tipo di sforzo che gli si sta chiedendo, tanto più la polvere andrà rimossa.

Fortunatamente Sony ha appeso al chiodo lo stile costruttivo delle precedenti console, creando con Playstation 5 un prodotto che risulti più semplice da pulire rispetto a Playstation 4 e Playstation 3.

Rimuovere il frontalino della console o la cover è semplicissimo e non necessità di strumenti specifici; se invece si ha la necessità di pulire in maniera approfondita le ventole il discorso è diverso ed è necessario armeggiare con qualche cacciavite.

Come pulire la Playstation 5

Vediamo insieme in maniera approfondita tutte le mosse da fare per poter pulire correttamente PS5.