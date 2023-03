Per quanto innovativi e maneggevoli, i Joy-Con di Nintendo Switch non hanno un feel da controller professionale e comodo come i più comuni pad di Xbox, PS4 o PS5. Nintendo ha messo in commercio il Pro Controller proprio per intercettare quel tipo di utenza che vorrebbe giocare con un sistema di controlli familiare e comodo, ma perché spendere così tanti soldi se a disposizione si hanno già i gamepad di altre console?

Dunque, è possibile collegare i controller PS4, PS5 e Xbox alla Nintendo Switch? La risposta breve è “certo che sì“, ma non esiste un sistema che sia gratuito. È necessario acquistare un adattatore Bluetooth da attaccare a una porta USB della Switch. Se volete evitare adattatori ma volete comunque un gamepad efficace per la Switch che non sia costoso come il Pro Controller ufficiale, vi invitiamo a consultare i nostri consigli per i migliori controller compatibili con la console ibrida.

Come collegare i controller PS4 e Xbox alla Switch

Allo scopo di connettere i gamepad di altre console alla vostra Nintendo Switch basta scegliere tra i migliori adattatori Bluetooth presenti sul mercato come gli 8Bitdo o i Mcbazel. Per quanto queste siano soluzioni a pagamento, si tratta comunque di spese molto meno impattanti sui vostri portafogli rispetto all’acquisto di un gamepad compatibile con la Switch che offra le stesse comodità e la medesima familiarità di un controller PS4 o Xbox.

Come usare l’adattatore Bluetooth 8bitdo

L’adattatore 8bitdo ha l’aspetto di una qualunque penna USB, ma i modelli più comuni e più utilizzati su Nintendo Switch sono caratterizzati da un design che ricorda gli iconici mattoncini di Super Mario. L’adattatore wireless 8bitdo per Switch è compatibile SOLO con i controller DualSense di PS5, DualShock di PS4 e PS3, WiiU Pro e Wii ma NON coi controller Xbox. È possibile utilizzare l’adattatore anche per collegare i suddetti controller al PC, alla PS Classic, ad Android e a macOS.

Vedi su Amazon

Ecco tutti i passaggi per collegare un controller PS4 o PS5 all’adattatore Bluetooth 8bitdo, in modo da usarli su Nintendo Switch:

Inserire l’adattatore in una porta USB della docking station della Switch; Accendere la Switch; Utilizza i Joy-Con o un controller già collegato alla Switch per navigare alle Impostazioni di sistema; Selezionare controlli e sensori; Selezionare la comunicazione cablata del Pro Controller; Premere OK; Premere il tasto sulla chiavetta per farla entrare in modalità pairing; Premere contemporaneamente i tasti PlayStation e Share sul controller. Se la luce del controller lampeggia, vuol dire che si sta collegando all’adattatore. Quando il controller smetterà di lampeggiare, vuol dire che si è abbinato alla Switch. Anche la console dovrebbe riconoscere la presenza di un gamepad.

Come usare l’adattatore Bluetooth Mcbazel Mayflash

L’adattatore Mcbazel più comune è simile a quello di una penna USB. Il device ha bisogno di un cavo USB per il primo collegamento dei controller alla Switch, ma i gamepad usabili con questo adattatore sono molteplici, inclusi Xbox, PS4, PS5 e perfino Sega Mega Drive e Sega Genesis Mini. Questo adattatore bluetooth supporta anche la vibrazione, il giroscopio e le cuffie wireless di PS4.

Vedi su Amazon

Di seguito vi lasciamo le istruzioni per abbinare i controller all’adattatore Bluetooth Mcbazel collegato alla vostra Switch: