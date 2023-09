Dalla causa con FTC emergono nuovi interessanti dettagli sul futuro dell’Xbox Series X, con Microsoft che avrebbe pianificato un aggiornamento della console nel 2024. Questa notizia è trapelata accidentalmente nei documenti del caso FTC contro Microsoft, noti con il nome in codice “Brooklin”.

Il nuovo design dell’Xbox Series X si distingue per la sua forma a cilindro, una svolta interessante vista l’attuale console. La piattaforma dovrebbe arrivare senza il tradizionale lettore disco e con ben 2TB di spazio di archiviazione, un aumento rispetto all’attuale 1TB. Inoltre, presenterà una porta USB-C frontale con funzionalità di ricarica per il pad.

Il nuovo controller, denominato “Sebille”, dovrebbe essere annunciato entro la fine di quest’anno e promette diverse migliorie, tra cui . Tra le caratteristiche più intriganti, troviamo un accelerometro per il supporto gyro, uno schema di colori a due tonalità, e il supporto per una connessione diretta al cloud. Inoltre, sarà compatibile con Bluetooth 5.2 e una presunta connessione “Xbox Wireless 2” (qua potete farvi un’idea degli accessori Xbox attuali). Microsoft ha anche elencato specifiche interessanti, come il “feedback aptico di precisione” (simile al DualSense) e l’aptico VCA che funge anche da altoparlante. Il controller sarà dotato di pulsanti e thumbstick più silenziosi, una batteria ricaricabile e sostituibile, thumbstick modulari e persino la capacità di attivarsi sollevandolo.

Ma le novità non si fermano qui. All’interno del nuovo design dell’Xbox Series X, Microsoft sta introducendo il supporto per Wi-Fi 6E, finalmente il Bluetooth 5.2 e una riduzione delle dimensioni dei componenti a 6nm per migliorare l’efficienza energetica. Ciò comporterà anche una riduzione del 15 percento nella potenza dell’unità di alimentazione (PSU). E il prezzo di lancio? Microsoft mira a mantenere lo stesso allettante prezzo di 499 euro dell’Xbox Series X (ma ora Xbox è aumentata di prezzo, quindi non è detto che possa rimanere tale).

Inoltre, la roadmap di Microsoft rivela anche un rinnovamento previsto per l’Xbox Series S, che includerà 1TB di spazio di archiviazione e supporterà Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Questo nuovo modello dell’Xbox Series S dovrebbe vedere la luce nel settembre dell’anno successivo, insieme al rinnovamento dell’Xbox Series X, che è previsto per il mese di novembre.

A oggi l’unico dubbio è il fatto che non abbia un lettore ottico. Se per gli USA questo non è un problema, vista la connessione media, per noi italiani potrebbe essere un problema.

Cosa ne pensate di questo refresh? Siete interessati a un suo acquisto? Occorre precisare che non è arrivato nessun annuncio da parte di Xbox per questo aggiornamento, per cui non resta che attendere comunicazioni ufficiali.