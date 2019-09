Control: svelata la cifra paga da Epic per l’esclusività

Come ben sappiamo, Epic Games sta investendo molto sul proprio store, puntando in particolar modo sulle esclusive temporali. Una delle molte è Control, la nuova avventura d’azione sviluppata da Remedy Entertainment e distribuita da 505 Games. Proprio quest’ultimo ha rivelato, tramite i risultati finanziari degli ultimi mesi, di aver ricevuto 9.49 milioni di euro tramite Epic Games Store per Control.

Questo valore è stato calcolato in data 30 giugno 2019, ben prima dell’uscita del gioco che si è reso disponibile il 27 agosto 2019. A questo punto viene facile pensare che tale valore sia la cifra che Epic Games ha sborsato per l’esclusività temporale di Control in versione PC. L’informazione viene riportata anche da Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners e insider dell’industria. Secondo quanto riportato, il 55% di tale valore va direttamente nelle tasche di 505 Games.

Digital Bros, parent company of 505 Games, has disclosed that they received a payment of 9.49 million euro from Epic Games for Control.

Which I would imagine is for exclusivity.

55% of that payment going to 505 Games.

Report here: https://t.co/ocmbIQeOfJ

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 20, 2019