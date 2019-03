Control: svelati i contenuti esclusivi del preorder

Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment, è finalmente disponibile per il preorder: scopriamo quali sono i contenuti esclusivi delle varie edizioni.

Remedy Entertainment e 505 Games hanno oggi confermato che Control sarà disponibile a partire dal 27 agosto in formato fisico e digitale su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PC tramite Epic Games Store. Già da ora è possibile prenotare il titolo in molteplici versioni.

Per iniziare, abbiamo l’edizione standard venduta a un prezzo di 59.99€: tramite essa avremo accesso al gioco completo e a due oggetti in-game esclusivi, l’Attrezzatura Risposta Tattica e il Pacchetto Risorse. Nel caso nel quale prenotiate il gioco in versione PlayStation 4, inoltre, avrete accesso ai seguenti contenuti esclusivi: Mod Arma di Servizio Rara, Mod Giocatore Rara, Muta Astrale per Jesse e due temi.

Poi, abbiamo la versione esclusiva in formato fisico FuturePak venduta a un prezzo di 69.99€ per PlayStation 4 e Xbox One. Questa includerà una confezione in metallo e una art card in edizione limitata. Per quanto riguarda la sola PlayStation 4, invece, sarà disponibile la Digital Deluxe Edition a 79.99€ che include tutti i contenuti dell’edizione standard PlayStation 4, la missione extra “Isolamento” e l’esclusiva Attrezzatura di Risposta Urbana per Jesse. Questa edizione include anche i pack di espansione “Fondamenta” e “EMA” (che verranno resi disponibili successivamente al lancio del gioco). Ogni pack sarà caratterizzato dalla presenza di nuove ambientazioni, storie, missioni secondarie e mod.

Control è ambientato in una realtà parallela in continuo mutamento. Si tratta di un gioco d’azione e avventura in terza persona nel quale dovremo proseguire usando armi da fuoco (delle quali avevamo parlato approfonditamente a questo indirizzo) e poteri paranormali. Interpretiamo Jesse Faden (che ha ricevuto il volto e la voce dall’attrice Courtey Hope), neodirettrice del Federal Bureau of Control. Il gioco è stato sviluppato tramite un motore grafico proprietario, il Northlight, e sembra promettere ambienti suggestivi. Diteci, cosa ne pensate di Control? Lo prenoterete?