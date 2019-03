Control, Outer Worlds e le nuove esclusive Epic Games Store

Epic Games Store continua a rimpolpare la propria offerta di titoli in esclusiva: Control di Remedy, Outer Worlds di Obsidian e altri giochi; eccoli tutti!

Epic Games sta lavorando costantemente sull’implementazione di nuove funzioni per il proprio store digitale. Ovviamente però ciò che più conta è poter giocare ai propri titoli preferiti. La società madre di Fortnite sta stringendo un numero sempre maggiore di collaborazioni e, ora, scopriamo quali saranno i prossimi titoli disponibili in esclusiva Epic Games Store.

Iniziamo da Control, videogioco in terza persona di azione e di avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy Entertainment, con le abilità paranormali. Le versioni console (PlayStation 4 e Xbox One) saranno rilasciate in estate, al pari di quella PC che sarà esclusiva per 12 mesi dell’Epic Games Store.

Sempre distribuito da 505 Games, abbiamo Journey to the Savage Planet, titolo di esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo fondato dai veterani dell’industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Si tratta di un’avventura in prima persona, ambientata in un mondo alieno colorato e fantasioso. Sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One e, su PC, in esclusiva per 12 mesi sull’Epic Games Store.

Bigben Interactive, invece, ha annunciato che The Sinking City sarà parte del catalogo dell’Epic Games Store a partire dal 27 giugno, sempre con un’esclusività di un anno. Dovremo esplorare una cittadina americana fittizia, negli anni ’20, mentre orrori lovecraftiani si muoveranno sullo sfondo e noi, nei panni di un investigatore, dovremo risolvere vari crimini. Sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One.

Un altro grande nome farà parte dell’Epic Games Store: The Outer Worlds di Obsidian. A differenza dei precedenti, quest’ultimo sarà però disponibile anche su Microsoft Store. Ciò significa che non sarà possibile acquistarlo su Steam. Gli sviluppatori hanno affermato che queste esclusività dureranno 12 mesi.

Come vi abbiamo riportato ieri, inoltre, anche gli ultimi tre giochi di Quantic Dream saranno disponibili su Epic Games Store: parliamo di Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls. In questo caso, l’arrivo dei giochi è ancora più importante visto che erano precedentemente esclusiva Sony PlayStation.

Epic Games ha anche annunciato che il suo store è attualmente utilizzato da 85 milioni di utenti: cifra raggiunta in meno di quattro mesi. Per aiutarvi a capire la portata di questi numeri, basandoci sulle ultime cifre ufficiali di Valve, Steam può vantare 90 milioni di utenti attivi al mese, con una media di 47 milioni di utenti attivi al giorno. Il totale degli utenti registrati, secondo le stime più recenti, è di 125 milioni. La strada per Epic Games è ancora lunga, ma sicuramente si tratta di ottimi risultati.