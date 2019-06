Control: scoprite i dettagli del gioco durante la nostra live

Scoprite in diretta con noi tutti i dettagli su Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment che abbiamo provato a Londra in esclusiva.

Uno dei videogiochi più interessanti dell’anno è Control, la nuova avventura action in terza persona di Remedy, famosa per aver creato opere come Alan Wake e Quantum Break. Il nostro Andrea Riviera ha avuto l’occasione di andare a Londra per provare il gioco e, come potete leggere nella nostra anteprima, ha potuto dire molto a riguardo. Proprio in questi istanti, Andrea è in live insieme al nostro Yuri Polverino, per parlare di Control.

Come scritto nell’anteprima, “Questa nuova prova di Control ha confermato tutti gli aspetti positivi che avevamo riscontrato qualche settimana fa. Tuttavia, con l’esposizione di alcuni concetti legati alla storia e ai personaggi, sono sorti dei dubbi riguardo ad alcuni punti della struttura narrativa del progetto di Remedy, che rimane ancora abbastanza criptica.

“Ma tutto questo può essere chiaramente un modo per non svelarci troppo di una storia che, a detta degli sviluppatori, sarà capace di regalarci diversi colpi di scena e momenti importanti e conoscendo il passato dell’azienda finlandese non possiamo che dargli fiducia. Per il resto, il mondo di gioco ha un grandissimo potenziale e il nuovo livello a cui abbiamo giocato lo conferma in gran parte, ma per avere un quadro generale sul gioco dovremo aspettare il prossimo 27 agosto, data di uscita del gioco su Xbox One, PC e PlayStation 4.”

Potete vedere la diretta in cima alla pagina o direttamente su canale Twitch, a questo indirizzo. Diteci, siete interessati al gioco? Cosa ne pensate?