Control Ultimate Edition: meglio PS5 o Xbox Series X dai test?

Esaminando le performance di Control Ultimate Edition – titolo sviluppato da Remedy Entertainment, che include il gioco principale e tutte le espansioni già disponibili in un unico pacchetto – il team di Digital Foundry ha fatto una scoperta interessante. L’obiettivo era confrontare la qualità visiva offerta dalle console next-gen con quella godibile con la versione PC. Per farlo, il team ha sperimentato le varie opzioni disponibili.

Ebbene, la Modalità Fotografica di Control Ultimate Edition si è rivelata un ottimo strumento di analisi per valutare le prestazioni tecniche del gioco, occasione che il team non ha sprecato per testare oltre 20 scenari diversi. In questo modo, non solo Digital Foundry è riuscita a confrontare le performance tra le due console next-gen, ma ha scoperto anche che tale modalità rimuove il limite dei 30 fps quando è attiva la Quality Mode – opzione con il Ray-Tracing attivo.

Inoltre, dai vari test effettuati, si evince una certa variabilità in termini di stabilità. È probabile che sia stato questo il motivo per cui Remedy Entertainment ha preferito bloccare il frame rate. Mediamente, quando il Ray-Tracing è attivo, Control Ultimate Edition gira a 30fps su entrambe le console di nona generazione, PS5 e Xbox Series X. Tuttavia, dagli stessi test, Xbox Series X risulta leggermente in vantaggio. Secondo i calcoli di Digital Foundry, il vantaggio prestazionale medio della nuova console di Microsoft è pari al 16% rispetto a PS5. Ciò nonostante, sono diversi gli scenari in cui le CPU di entrambe le console inciampano.

Se quest’analisi vi ha incuriositi, potete dare un’occhiata voi stessi al video più in alto. Ricordiamo ai lettori che, per gli abbonati PlayStation Plus, Control Ultimate Edition è gratis per questo mese, approfittatene! Altresì, nella versione PlayStation 5, sono presenti le nuove funzioni legate alla console e al DualSense, non soltanto in termini grafici ma anche pratici, grazie ai grilletti adattivi e al feedback aptico.